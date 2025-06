Sarà possibile acquistare i biglietti d’ingresso per la visita al Tempio di San Giovanni al Sepolcro pagando con moneta elettronica. In queste ore è stato attivato il servizio di POS e il Comune di Brindisi ha predisposto che lo stesso servizio possa essere espletato anche all’ormai imminente apertura del Monumento al Marinaio d’Italia. “Ho il piacere di comunicare che è stato risolto un problema più volte segnalatoci dall’utenza – ha detto il sindaco di Brindisi, dott. Giuseppe Marchionna -. Ciò è stato reso possibile da un autentico gioco di squadra, nel quale diversi settori dell’Amministrazione e quindi diversi assessorati si sono interfacciati per portare a soluzione la questione. Si è convinti, che anche questo significhi rendere più fruibile un monumento e, in genere, un bene culturale. Con la stagione estiva alle porte, poi, trovare una rapida soluzione al problema era davvero una priorità”.



