Il Questore della provincia di Brindisi, Aurelio Montaruli, ha disposto nei confronti di un cittadino italiano di 49 anni, originario della provincia di Taranto e con diversi precedenti di polizia, la misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno nel comune di Ostuni per tre anni.

Il provvedimento è stato adottato a seguito di un intervento degli uomini della Polizia di Stato, in servizio alla squadra Volante del Commissariato di P.S. di Ostuni, avvenuto nel pomeriggio del 6 marzo 2026 in una struttura ricettiva situata lungo il litorale ostunese.

Secondo quanto ricostruito dagli operatori, una guardia giurata di un istituto di vigilanza privata, durante un controllo di routine, avrebbe udito rumori riconducibili ad attività di smontaggio provenire dall’interno dell’edificio. Dopo aver avvisato le Forze dell’Ordine, il vigilante avrebbe notato uscire dalla struttura un uomo con indumenti da lavoro e scarpe antinfortunistiche ricoperti di polvere.

Gli agenti intervenuti hanno effettuato un sopralluogo all’interno dell’immobile, rinvenendo al primo piano un cumulo di rubinetteria, tubazioni idrauliche e accessori per il bagno, verosimilmente rimossi poco prima.

L’uomo è stato quindi sottoposto a perquisizione personale ed estesa al veicolo con cui era arrivato sul posto. All’interno dell’auto è stata trovata una cassetta metallica contenente attrezzi da lavoro e un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di circa 20 centimetri, oggetti successivamente sequestrati.

Al termine degli accertamenti, il 49enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per tentato furto aggravato, porto di oggetti atti ad offendere e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso.

Alla luce degli elementi raccolti, il Questore ha emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con rimpatrio nel comune di residenza e divieto di ritorno a Ostuni per tre anni.

Si precisa che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che, fino a eventuale sentenza definitiva, l’indagato è da ritenersi innocente.