Alle 18.30 di oggi, nel Municipio di Mesagne, Toni Matarrelli ha firmato la lettera di dimissioni dalla carica di sindaco. Ad attenderlo, il segretario generale e il capo di gabinetto, insieme a consiglieri e assessori. Un gesto rapido ma denso di significato, che chiude anticipatamente il secondo mandato alla guida di Palazzo Celestini e apre a una nuova fase politica.

Giovedì 2 ottobre, alle ore 11, presso il Comune di Mesagne, illustrerà ai cittadini e al territorio le ragioni della scelta. Con le dimissioni da sindaco, Matarrelli lascia anche la presidenza della Provincia di Brindisi.

Il secondo mandato era iniziato il 20 maggio 2024 con la presentazione della nuova giunta ed è durato 16 mesi. Ma resta il dato politico: l’uscita di Matarrelli da Palazzo Celestini è strettamente legata alla sua candidatura alle regionali del prossimo novembre.

Il tema era già emerso lo scorso fine settimana, nel corso della direzione provinciale del PD, che aveva aperto alla possibilità di accogliere candidature di rappresentanti istituzionali non iscritti, interessati a contribuire alla definizione della lista democratica. In quell’occasione la proposta di candidare Matarrelli, presidente della Provincia di Brindisi, era stata sostenuta da una larga maggioranza della direzione.

Matarrelli ha riconosciuto come significativo il fatto che la direzione provinciale abbia deciso all’unanimità di allargare la platea delle candidature e, con larga maggioranza, abbia incluso anche la sua persona tra i potenziali candidati, valutando il lavoro svolto da sindaco e in altri ruoli istituzionali in rapporto proficuo con il PD.

In tarda serata l’ex sindaco ha incontrato una delegazione della segreteria provinciale del Partito Democratico, ribadendo la volontà di candidarsi nelle liste del PD guidato da Elly Schlein. Una decisione che viene presentata come adesione politica strutturale, non come semplice scelta elettorale, con l’obiettivo di rafforzare il radicamento del partito sul territorio.

Il presidente della Provincia ha chiarito che la sua eventuale candidatura nelle liste dem non sarà un’adesione temporanea, ma una scelta politica condivisa con il partito a livello locale, regionale e nazionale. Ha anche riconosciuto alla segretaria Elly Schlein il merito di aver rafforzato il campo largo, favorendo l’unità delle forze progressiste e alternative al Governo.

L’uscita da Palazzo Celestini, dunque, non segna una fine ma un rilancio: Matarrelli si prepara a un ruolo da protagonista nella campagna elettorale per le regionali, con l’ambizione di portare l’identità e l’orgoglio di Mesagne e della Provincia di Brindisi in una dimensione più ampia, dentro la Puglia che cresce.