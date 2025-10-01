FIMER, player globale nel settore degli inverter solari, ha fornito 16 inverter di stringa trifase PVR-65-TL modello S2 a Tops Energy Srl, azienda indipendente specializzata in servizi di Operation & Maintenance (O&M) e soluzioni tecniche avanzate per impianti fotovoltaici.

Gli inverter sono stati installati in due impianti fotovoltaici gemelli da 1 MW ciascuno, situati nella periferia di Brindisi e caratterizzati da architetture elettriche e meccaniche simili.

Il progetto

I progettisti di Tops Energy Srl hanno gestito l’intero intervento di revamping, che ha previsto la sostituzione di quattro inverter centralizzati da 250 kW, di un altro marchio, non più riparabili.

Una delle peculiarità tecniche dell’intervento è stata quella di procedere con il revamping sostituendo esclusivamente la parte in bassa tensione (BT), mantenendo invariata l’infrastruttura in media tensione (MT), compresi i trasformatori con tensione secondaria a 275 V.

Per questa ragione, la scelta è ricaduta sugli inverter FIMER PVR-65-TL, in grado di operare efficacemente in questo contesto tecnico specifico.

Il prodotto

PVR-65/75/80-TL è la nuova piattaforma di FIMER progettata per il revamping efficiente di impianti fotovoltaici dotati di inverter centralizzati con tensione di uscita da 270 Vac a 320 Vac

Questi inverter di stringa trifase ad alta potenza, con taglie da 65 a 80 kW, massimizzano il ritorno sull’investimento in grandi impianti fotovoltaici esistenti godendo al tempo stesso di tutti i vantaggi di una configurazione decentralizzata.

Il modulo ad elevata potenza e il design compatto consentono di ottimizzare i costi di installazione, logistica e manutenzione; la configurazione è rapida e intuitiva grazie all’accesso wireless, all’interfaccia utente integrata e all’app che semplifica le installazioni multi-inverter.

Grazie alla flessibilità e alle diverse versioni disponibili, la gamma PVR-65/75/80-TL è adattabile ad ogni tipo di revamping/retrofit.

Il modello selezionato per questo intervento è il PVR-65-TL modello S2.

Le caratteristiche principali includono:

• 2 MPPT (Parallelati) per connessione a String combiner box esterne (la gamma è disponibile anche con 6 MPPT indipendenti)

• Sezionatore DC integrato

• Inverter senza trasformatore

• 65 kW di potenza per 270 Vac

• Configurabile via Wi-Fi

• Comunicazione a livello di impianto tramite due porte Ethernet

• Topologia a doppio stadio per una elevata tensione di ingresso

• Protezione ambientale IP66

• Efficienza massima superiore a 98.9%

Aldo Sciscioli, Direttore di Tops Energy commenta così il risultato del progetto: “L’impianto ha migliorato il Performance Rate (PR), che era penalizzato dai continui fermi degli inverter precedenti. E questo risultato è stato ottenuto senza dover sostituire i moduli fotovoltaici, nonostante presentassero diverse criticità, in particolare a livello delle cassette di giunzione.

Il miglioramento continuerà anche nei prossimi mesi, grazie alla risoluzione progressiva di anomalie che non erano state evidenziate in precedenza, a causa dell’assenza di un efficace controllo di isolamento sul lato DC prima dell’intervento.”

FIMER: partner tecnologico per la transizione energetica

Con un portafoglio completo di soluzioni per l’energia solare e servizi digitali integrati, FIMER supporta attivamente la transizione energetica, fornendo tecnologie all’avanguardia per interventi di revamping e impianti di nuova costruzione sia in ambito residenziale che C&I.

A proposito di FIMER

FIMER è un marchio di proprietà di MA Solar Italy, uno dei principali produttori di soluzioni di energia rinnovabile. L’Azienda, specializzata nella produzione di inverter solari, offre un’ampia gamma di soluzioni progettate per varie applicazioni. Con centri di formazione locali, 2 siti produttivi, uno in Italia e uno in India, FIMER è vicina ai propri clienti nelle dinamiche in evoluzione del settore energetico.

A proposito di Tops Energy

TOPS Energy (Technical Operations Services) è il principale fornitore indipendente e specializzato di servizi di O&M e di Servizi Tecnici per impianti fotovoltaici, dedicato alla progettazione, costruzione e gestione di impianti garantendo il miglior livello qualitativo e le migliori prestazioni complessive di produzione energetica. Scopo principale dell’azienda è quello di aiutare i clienti a migliorare in modo significativo il livello delle prestazioni e dei rendimenti dei propri impianti.

TOPS Energy fa parte del gruppo INDITEL.