La grande musica italiana torna protagonista a Fasano con la terza edizione di “I nostri migliori anni!”, il festival ideato e promosso dalla LDM Services & Communication di Laura De Mola, in collaborazione con la Giglio Promozione e Management di Roma. L’appuntamento è fissato per domenica 29 giugno 2025, a partire dalle ore 21, nella suggestiva cornice di piazza Ciaia, che si trasformerà ancora una volta in un teatro a cielo aperto per celebrare i grandi successi della musica italiana.

La serata sarà condotta dalla nota conduttrice televisiva Mara Venier e a salire sul palco quest’anno saranno nomi iconici della scena musicale nazionale: il grande ritorno di Jerry Calà, che aprirà e chiuderà lo show con la sua travolgente energia, e poi Rita Pavone, Albano, Donatella Rettore, Audio 2 ed Edoardo Vianello, per una serata all’insegna dei ricordi, dell’allegria e delle emozioni. Un viaggio musicale attraverso i decenni che hanno segnato la storia della canzone italiana, con performance dal vivo capaci di coinvolgere ogni generazione.

L’ingresso all’evento, che ha ottenuto il Patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Fasano, sarà come sempre libero e gratuito, con accesso all’area spettacolo da Corso Garibaldi a partire dalle ore 19.30. Sarà predisposta in piazza una platea di posti a sedere non numerati: per accedervi sarà necessario ritirare un pass gratuito presso il Mondadori Point di Fasano (via Roma 29) a partire da lunedì 23 giugno alle ore 10.30, fino ad esaurimento disponibilità.

Chi non riuscirà ad ottenere un pass per posti a sedere potrà comunque godersi lo spettacolo in piedi, nelle aree circostanti della piazza.

“Questa terza edizione rappresenta per noi una nuova, emozionante sfida – dichiara Laura De Mola, ideatrice del festival –. Il calore del pubblico ci ha spinto a continuare questo viaggio nella memoria musicale, offrendo uno spettacolo gratuito che punta a regalare sorrisi, emozioni e tanta buona nostalgia. Ringrazio Mara Venier per il grande supporto che decide ogni anno di darci, così come la Regione Puglia, il Comune di Fasano e tutti gli amici e partner che hanno reso possibile anche quest’anno questo straordinario evento”.

Sarà disposto, come ogni anno, un ingresso dedicato con area riservata per le persone con disabilità che saranno interessate a partecipare all’evento: non dovranno ritirare il ticket ma basterà inviare una richiesta all’indirizzo mondadorifasano@gmail.com (entro e non oltre le ore 12 di venerdì 27 giugno) indicando nome e cognome, anche dell’eventuale accompagnatore.

LDM Services & Communication S.r.l.