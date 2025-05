“Le quattro stagioni e la tavola perduta” è il titolo della quarta edizione del “Μουσική Κομμενδα” (Mousiké Commenda), lo spettacolo realizzato dagli alunni dell’IC Commenda che sarà in scena martedì 20 maggio presso il Nuovo Teatro Verdi.

Si tratta di un evento che rappresenta, ormai, un appuntamento fisso della fine dell’anno scolastico per l’Istituto, un momento in cui si concretizzano tutti gli sforzi compiuti dai ragazzi e prende forma, come un grande puzzle, tassello dopo tassello, un impianto spettacolare che incanta e stupisce lo spettatore.

Anche quest’anno, infatti, l’obiettivo è quello di coniugare le arti maggiori e accompagnare lo spettatore in un viaggio straordinario, farlo immergere in una nuova dimensione e farlo sognare.

“Il Mousikè non è solo un momento di grande spettacolo, – afferma la Dirigente Scolastica, Patrizia Carra – ma anche la conclusione di un percorso ricco e articolato, che ha visto coinvolti studenti, insegnanti e tutta la comunità scolastica.

Lo spettacolo riunisce e valorizza tutte le esperienze che abbiamo attivato nel corso dell’anno scolastico: danza, canto, musica digitale, video proiezione e regia, coreografia, scenografia, teatro. È il risultato di un impegno collettivo, di creatività, passione e collaborazione, che ha permesso ai nostri studenti di esprimere le proprie capacità e di crescere sia dal punto di vista artistico che personale. Questo progetto rappresenta un esempio concreto di come la scuola possa essere un luogo di stimolo, di scoperta e di crescita, in grado di offrire opportunità di apprendimento significative e coinvolgenti.”

Il Mousikè è stato pensato e costruito nell’ambito di un insieme di progetti finanziati dal DM 65/2023 “Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche” e “Nuove competenze e nuovi linguaggi” che mirano a migliorare l’offerta formativa nelle scuole, promuovendo lo sviluppo delle competenze STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), digitali e linguistiche.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Brindisi, è stata realizzata sotto la guida di esperti le cui competenze sono riconosciute sul territorio nazionale quali: Mimmo Greco, Antonio Marra, Mino Profico, Marco Rollo, Marika Urbano, Samuele Taurino, Antonella Minardi, Silvia Lapomarda, coadiuvati dai tutor Antonella Quarta, Loriana Caniglia, Mariagrazia Francioso, Patrizia Papadia, Valeria Ancora, Fernanda Flores, Federica Rollo e coordinati da Antonella Quarta.

L’appuntamento è per le ore 19.