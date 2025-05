Con questo evento, che si ripete ogni anno dal 1990, il WWF apre gratuitamente al pubblico le sue aree naturali protette, oltre 100 Oasi, offrendo un’opportunità unica per conoscere da vicino la biodiversità italiana e sensibilizzare il pubblico sulla necessità di tutelare gli ambienti naturali, insieme a tantissime attività. La Festa delle Oasi rappresenta ancora oggi un’importante occasione per promuovere la conoscenza e la conservazione della natura nel nostro Paese.

Sabato 31 maggio anche le porte di Torre Guaceto si aprono con tante e differenti attività per la gioia di grandi e piccini. In quello che è un vero scrigno di biodiversità, abbiamo organizzato un’intera giornata all’insegna della natura, con attività educative, escursioni guidate, laboratori e iniziative di sensibilizzazione ambientale.

Insieme a noi, tante realtà del territorio che collaborano per proteggere e valorizzare questo luogo unico e che arricchiranno la festa e che ringraziamo per la loro partecipazione: visite guidate a cura della cooperativa Thalassia, passeggiata ecologica con l’associazione Rigenerazioni e la guida esperta di Abele Lomascolo, la via Francigena con l’associazione Brindisi e le Antiche Strade, lezioni di yoga con Anna Maria Mautarelli e attività per bambini con i nostri volontari. Ci sarà anche un concorso fotografico dedicato agli insetti con premi offerti da WWF Brindisi, coop Thalassia e Brindisi Colmare, l’apertura del centro tartarughe, un’attività di citizen scienze per raccogliere e far riprodurre i semi di posidonia che in questo periodo sono presenti sulle spiagge. Inoltre, a disposizione per tutti, sacchi e guanti per chi vorrà “liberare” le bellissime calette di Torre Guaceto dai rifiuti spiaggiati.

Per la realizzazione della giornata ringraziamo anche il prezioso supporto del consorzio di gestione di Torre Guaceto, modello virtuoso di governance ambientale, che da oltre vent’anni coniuga efficacemente la protezione della natura con lo sviluppo territoriale responsabile.

L’intera giornata sarà dedicata alla memoria del nostro caro fondatore e presidente Fulco Pratesi, scomparso il primo marzo di quest’anno.

Ricordiamo che tutte le attività sono gratuite. Per informazioni inviare un messaggio whatsapp al 3703227665.

WWF Brindisi ETS