L’Area Marina Protetta di Torre Guaceto è stata confermata essere tra le eccellenze mondiali della conservazione, superando con successo la revisione quinquennale prevista dal programma Blue Parks del Marine Conservation Institute. Rimane così tra le 30 migliori riserve al mondo, delle quali solo 3 europee.

Il riconoscimento mantiene Torre Guaceto nel ristretto gruppo di AMP che, a livello globale, rispettano standard scientifici rigorosi per la protezione della biodiversità marina.

La riserva conserva, quindi, il suo status di Blue Park, un risultato che attesta la qualità della gestione, l’efficacia delle misure di protezione, e il valore ecologico dell’area.

“L’Area marina di Torre Guaceto – ha commentato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano -. rappresenta un modello virtuoso in cui protezione degli ecosistemi marini e sviluppo sostenibile delle comunità locali sono in perfetto equilibrio. E dimostra, altresì, come la conservazione possa essere un volàno per l’economia, il turismo e la cultura. Il superamento della rigorosa revisione è attestazione del valore delle strategie adottate per salvaguardare i delicati habitat marini, attraverso una governance inclusiva e l’adozione di pratiche innovative scientifiche. Le Aree Marine, i Parchi, ricoprono un ruolo determinante nella lotta al cambiamento climatico, nella rigenerazione degli ecosistemi e nella promozione di uno sviluppo armonico con l’ambiente antropomorfizzato. Rivolgo il mio sincero apprezzamento a tutti coloro che hanno contribuito a questo prestigioso riconoscimento – ha concluso il presidente – ribadendo il nostro impegno a promuovere politiche che mettano al centro la conservazione del nostro capitale naturale, con il pieno sostegno a enti e consorzi gestori”.

“Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento – ha sottolineato l’assessora all’Ambiente della Regione Puglia, Serena Triggiani -, soprattutto perché confermiamo una posizione di spicco a livello mondiale della nostra Area Protetta di Torre Guaceto e che rappresenta un’attestazione di merito e valore per la gestione virtuosa da parte del Consorzio di una delle perle paesaggistiche, marine, ambientali e geobiodiverse della nostra regione. La Puglia sta facendo passi da gigante nella difesa, conservazione e valorizzazione delle sue risorse ambientali, attraverso politiche e strategie regionali che supportano l’attività dei Consorzi di Gestione delle riserve naturali e dei Parchi, che ringrazio per l’impegno e la dedizione. E i risultati sono tangibili a livello mondiale, proprio come accaduto anche per il Parco dell’Alta Murgia, proclamato all’unanimità Geoparco Mondiale UNESCO. Si tratta di riconoscimenti prestigiosi che sono anche opportunità non solo per la Puglia, ma per l’Italia intera, che detiene un patrimonio inestimabile geologico, naturale e culturale unico”.

“Questo risultato conferma che la strada intrapresa da Torre Guaceto è quella giusta: protezione attiva, gestione partecipata e attenzione costante alla scienza – ha dichiarato il presidente del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, Rocky Malatesta -, Siamo orgogliosi di rappresentare ancora una volta l’Italia tra le migliori aree protette del mondo”.

La rete Blue Parks riconosce e collega le aree marine che più efficacemente salvaguardano la fauna marina, attraverso criteri basati su solide evidenze scientifiche. Solo una minima parte delle oltre 11mila AMP esistenti nel mondo riesce a raggiungere questi standard. Torre Guaceto è una di esse.

Il processo di revisione, condotto da un comitato scientifico internazionale, ha confermato che l’AMP: conserva un’elevata integrità ecologica e biodiversità marina; è gestita in modo efficace, equo e trasparente; contribuisce alla rete globale di aree marine rifugio, fondamentali per la resilienza degli ecosistemi marini di fronte alle sfide del cambiamento climatico.

Il riconoscimento sarà celebrato ufficialmente durante la prossima Conferenza delle Nazioni Unite sull’Oceano, dal 9 al 13 giugno a Nizza, Francia, nell’ambito della quale Torre Guaceto sarà citata tra le aree protette che hanno confermato i propri standard d’eccellenza anche dopo cinque anni dal primo riconoscimento.

COMUNICAZIONE CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO