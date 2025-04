Un grave incidente stradale ha sconvolto la mattinata di giovedì 10 aprile: intorno alle 7.30, Samuele Tondo, 19 anni ha perso la vita sulla provinciale che collega Brindisi a San Pietro Vernotico, nel tratto compreso tra il quartiere La Rosa e la frazione di Tuturano.

Il giovane, originario di San Donaci, era alla guida di una Yamaha 600 di grossa cilindrata quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un furgone che trasportava alcuni braccianti agricoli. L’impatto è stato violentissimo: il centauro è stato sbalzato sull’asfalto e, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118 e dell’automedica, i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani. Il cuore del ragazzo ha cessato di battere poco dopo l’arrivo dei soccorsi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche la Polizia stradale e la Polizia locale, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro. La moto è rimasta a terra, gravemente danneggiata, accanto al corpo senza vita del giovane.