È stata approvata ieri in Consiglio Comunale a Brindisi la mozione presentata dal M5S contro le nuove trivellazioni

“La mozione – dichiarano il capogruppo Paolo Le Grazie e i consiglieri Valeria Puca e Pierpaolo Strippoli – è passata con il solo voto contrario di un consigliere di Forza Italia e del partito Repubblicano. Quello raggiunto è un traguardo importante, perché dimostra in modo netto la contrarietà di Brindisi alle nuove trivellazioni concesse dal decreto Aiuti-quater, volute dal Governo Meloni. In aggiunta il nostro gruppo consiliare ha impegnato il sindaco a istituire nuove comunità energetiche, aprendo la collaborazione agli Enti locali presenti nella provincia, così da accelerare la transizione energetica verso le rinnovabili e ridurre la spesa relativa alle utenze elettriche di competenza. Dispiace solo constatare che su argomenti che tutelano la collettività alcuni consiglieri si schierino contro il bene del territorio solo per le classiche logiche di appartenenza politica nazionale”.

Nelle scorse settimane la mozione per dire no allo sblocco delle concessioni di estrazione di gas in mare è stata depositata in consiglio regionale dai consiglieri di maggioranza del M5S Cristian Casili, Marco Galante, Grazia Di Bari e Rosa Barone. Una mobilitazione che vede uniti consiglieri regionali e comunali. L’odg contro le nuove trivellazioni è stato approvato al Comune di Bari e le mozioni sono state depositate nei Comuni capoluogo di provincia e in quelli in cui il M5S è presente e si è chiesto a tutti gli amministratori, al di là delle appartenenze politiche, di fare propria questa battaglia.

“Il governo – dichiarano il Vicepresidente M5S Sen. Mario Turco ed il Coordinatore Regionale del M5S On. Leonardo Donno – deve ascoltare le comunità, che con forza si stanno esprimendo contro il rilascio di nuove concessioni di estrazione di gas in mare. Dopo Bari abbiamo raggiunto un altro importante obiettivo con l’approvazione della mozione a Brindisi e auspichiamo di ottenere lo stesso risultato anche negli altri Comuni. Il testo della mozione è a disposizione di tutti, in modo che la proposta possa essere presentata anche nelle assemblee in cui il M5S non è presente. Continueremo a batterci per la tutela e la valorizzazione del nostro mare e contro le scelte scellerate di questo governo”.