HAPPY CASA BRINDISI-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 79-98 (15-29, 41-52, 58-79, 79-98)

HAPPY CASA BRINDISI: Burnell 11 (2/6, 2/6, 5 r,), Reed 4 (2/5, 0/1, 1 r.), Bowman 8 (1/5, 2/5, 3 r.), Harrison 12 (5/7, 0/2, 2 r.), Mascolo 7 (3/6, 0/1, 4 r.), Lamb (0/1 da 3, 1 r.), Mezzanotte 13 (2/4, 2/5, 5 r.), Riismaa 5 (1/1, 1/3, 1 r.), Bayehe 2 (0/1, 2 r.), Perkins 15 (6/9, 0/2, 4 r.), Vitucci ne, Bocevski. All.: Vitucci.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO: Pangos 3 (0/4, 1/4, 1 r.), Tonut 14 (1/2, 2/4, 5 r.), Melli 14 (5/5, 9 r.), Baron 21 (3/3, 5/9, 1 r.), Ricci 4 (1/2, 5 r.), Baldasso (0/2 da 3, 1 r.), Alviti 3 (1/2 da 3), Voigtmann 12 (4/5, 0/1, 7 r.), Shields 3 (1/1,), Napier 10 (1/2, 1/5, 1 r.), Davies 14 (5/5, 5 r.), Tonut 9 (1/2, 1/2, 3 r.), Panna (0/1). All.: Messina.

ARBITRI: Rossi – Bartoli – Noce.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 14/17, Milano 23/28. Perc. tiro: Brindisi 29/70 (7/26 da tre, ro 10, rd 20), Milano 32/57 (11/28 da tre, ro 7, rd 32). Fallo tecnico: Lamb (B) al 26’ (51-66). Fallo antisportivo: Reed (B) al 4’ (5-11), Perkins (B) al 30’ (58-76), Baldasso (M) al 39’ (74-95).

Si ferma a quota cinque vittorie consecutive la striscia positiva della Happy Casa Brindisi che viene sconfitta in casa dall’EA7 Emporio Armani Milano con il punteggio di 79-98. Una prova di forza, se ancora ce ne fosse bisogno, per la squadra allenata da coach Messina a dimostrare l’ottimo momento di forma e confermandosi in versione ‘eurolega’ anche nel campionato italiano. Match in cui le scarpette rosse mettono subito il timbro nel primo quarto raggiungendo un vantaggio di 9-29 grazie alla prova balistica del top scorer Baron autore di cinque triple e 21 punti totali in 27 minuti in campo. La squadra biancoazzurra ci prova e rientra in partita nel secondo quarto trascinata dai 12 punti di Harrison, sesto uomo dalla panchina, e una buona prova in doppia cifra di Mezzanotte autore di 13 punti. Il numerosissimo pubblico presente si scalda e fa sentire il proprio calore ma al rientro dagli spogliatoi Melli e compagni fanno subito capire a chiari segnali che non è la serata giusta. L’Olimpia amministra il vantaggio e gli uomini a propria disposizione, nonostante l’infortunio a Shields dopo appena quattro minuti dalla palla a due. Prossima partita domenica 19 marzo in trasferta al PalaBarbuto di Napoli, inizio ore 19:00.

