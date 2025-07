Al Castello Dentice di Frasso il giornalista Rai racconta gli Stati Uniti, la sfida globale e l’era Trump

Sarà il suggestivo Castello Dentice di Frasso a San Vito dei Normanni ad ospitare, martedì 30 luglio alle ore 19.30, la presentazione del nuovo libro di Claudio Pagliara L’Imperatore – Donald Trump, l’alba di una nuova era, edito da Piemme. L’iniziativa, che intreccia giornalismo d’inchiesta, geopolitica e riflessione culturale, è organizzata in un luogo simbolico e ricco di fascino: una storica residenza nobiliare, ancora oggi abitata dagli eredi della famiglia Dentice di Frasso, nel cuore della Puglia.

A moderare l’incontro sarà il giornalista Angelo Perrino, fondatore del primo quotidiano online italiano, Affaritaliani.it.

Autorevole voce della Rai nei più importanti scenari della politica internazionale, Pagliara ha raccontato il mondo da vicino. Dopo un esordio nella carta stampata, è entrato in Rai nel 1988 e ha diretto per oltre venticinque anni le sedi estere della TV pubblica a Parigi, Gerusalemme, Pechino e New York. Ha firmato reportage dai principali fronti caldi del pianeta, dall’Intifada palestinese alle crisi nucleari, dalle sfide economiche asiatiche agli attacchi terroristici internazionali. Oggi è direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di New York e cura il blog “Itaca”. Tra i riconoscimenti ricevuti nel corso della sua carriera, figura il prestigioso Premio Saint Vincent per il giornalismo.

Nel suo nuovo saggio, scritto Pagliara firma un’analisi lucida e coinvolgente sull’America contemporanea e sulla figura controversa di Donald Trump. Un’opera che, attraverso una narrazione rigorosa e appassionata, esplora la trasformazione profonda dell’identità americana e il ruolo geopolitico degli Stati Uniti in un mondo in rapida evoluzione. Il libro si addentra tra le tensioni interne al Paese, la crescente polarizzazione, il ritorno del protezionismo e la sfida strategica con la Cina, offrendo al lettore una chiave interpretativa originale e documentata.

Trump, secondo Pagliara, ha riscritto le regole del potere, infrangendo convenzioni e spostando i confini del dibattito democratico. La sua ascesa, alimentata dal malcontento di un’“America dimenticata”, composta da operai, agricoltori e piccoli imprenditori colpiti dagli effetti della globalizzazione, ha segnato l’inizio di una nuova stagione politica, al di là degli schemi tradizionali. Il titolo stesso del libro,

L’Imperatore, richiama la tendenza dell’ex presidente a concentrare su di sé il potere esecutivo, sfidando le istituzioni e modificando gli equilibri interni ed esterni del Paese.

Il libro indaga anche la strategia comunicativa di Trump, fondata sull’ambiguità, sull’imprevedibilità e su una narrazione orientata a disorientare l’opinione pubblica e gli avversari, sia sul fronte interno sia sul piano internazionale. Dal rapporto con la Cina a quello con la Russia, passando per la crisi con l’Iran e il sostegno a Israele, ogni mossa dell’ex presidente viene analizzata nella sua dimensione politica e simbolica, con uno sguardo sempre attento ai riflessi globali.

Il saggio si sofferma infine sul sistema istituzionale statunitense, ancora capace – secondo l’autore – di reggere l’urto delle trasformazioni in atto grazie a un solido impianto di pesi e contrappesi. Ma non mancano le domande sul futuro: come coniugare sicurezza e libertà? Come affrontare il declino dell’ordine multilaterale? Quale ruolo spetterà all’America in un mondo sempre più multipolare?

La presentazione de L’Imperatore si annuncia come un’occasione di confronto e approfondimento su temi centrali per comprendere il nostro tempo. In un contesto globale segnato da guerre, instabilità e nuove sfide, la lettura proposta da Claudio Pagliara si distingue per la sua capacità di superare gli slogan e restituire complessità, offrendo spunti di riflessione sul presente e sul futuro dell’Occidente.

L’ingresso è libero. Per info: tel. 3474372428 o mail: fabriziafavia66@gmail.com.