Per la rassegna tout public Tutte le storie del mondo – Famiglie a teatro, dedicata all’infanzia e alle famiglie ideata e promossa dal Centro di Produzione Teatrale Factory -Teatri del Nord Salento, Domenica 8 marzo alle ore 18.00 al Teatro Don Bosco di Brindisi va in scena Piccolo Sushi con Michela Marrazzi scritto e diretto da Tonio De Nitto.

In un Giappone sospeso nel tempo, un ragazzino porta avanti l’antica attività di famiglia: vende sushi da uno yatai, come facevano un tempo sua nonna e poi i suoi genitori. Ogni giorno gli stessi gesti, gli stessi profumi, eppure qualcosa gli sfugge. Perché mentre lavora, sogna. Sogna ad occhi aperti una vita diversa, fatta di desideri che faticano a trovare spazio nel suo piccolo villaggio. Solo una voce lo guida nel suo percorso, una voce familiare fatta di insegnamenti preziosi, gli haiku, che affondano le radici nella cultura giapponese e brillano come stelle per rincuorarlo e indicargli la via. Il nostro piccolo Sushi ci accompagna in un viaggio tenero e surreale, alla ricerca della propria strada, un racconto universale sull’unicità, sui sogni che chiedono coraggio, e sul diritto di diventare chi vogliamo essere.

Michela Marrazzi utilizza una tecnica di animazione molto particolare, una marionetta ibrida a taglia umana manipolata attraverso l’utilizzo della bocca. Un lavoro di estrema precisione che rende ancora più magica la presenza scenica di Sushi.

Factory Compagnia Transadriatica

PICCOLO SUSHI

drammaturgia e regia Tonio De Nitto

puppet Michela Marrazzi,

tecnica e cura dell’animazione Nadia Milani,

scene Iole Cilento e Porziana Catalano,

musiche originali Paolo Coletta,

voice over Mitsuko Morita,

luci Davide Arsenio,

costumi Lapi Lou,

Genere: Teatro d’attore per ragazzi e famiglie

Età consigliata: dai 6 anni in su

Durata: 50 minuti

Le stagioni sono ideate e promosse dal Centro di Produzione Teatrale Factory/Teatri del Nord Salento, diretto da Tonio De Nitto, in collaborazione con Meridiani Perduti Teatro e Inti Luigi D’Elia e con il sostegno di Comune di Brindisi, Regione Puglia e Ministero della Cultura in collaborazione con la Fondazione Nuovo Teatro Verdi, Teatro Don Bosco/Salesiani di Brindisi e il Ministero dei Sogni – Mediaporto Brindisi.

I cartelloni si svilupperanno tra il Nuovo Teatro Verdi e il Teatro Don Bosco, due luoghi simbolo della vita culturale cittadina.

Ingresso: €6 (adulti e bambini)

Per info e prenotazioni:

338 7733796 – 349 4490606

PROSSIMO APPUNTAMENTO:

Domenica 29 marzo ore 18

Teatro Don Bosco di Brindisi

Progetto GG

ROSALUNA E I LUPI

con Consuelo Ghiretti, Francesca Grisenti

Uno spettacolo poetico e visivo per bambini dai 3 anni in su, che fonde teatro d’attore, pupazzi mossi a vista e musica originale per invitare ogni spettatore a diventare autore della propria vita.