Per la rassegna tout public Tutte le storie del mondo – Famiglie a teatro, dedicata all’infanzia e alle famiglie ideata e promossa dal Centro di Produzione Teatrale Factory -Teatri del Nord Salento, arriva uno degli appuntamenti più attesi.

Lunedì 8 e Sabato 13 dicembre con doppia replica giornaliera alle ore 17.00 e 18.45 al Teatro Verdi di Brindisi va in scena Hamelin, il pluripremiato coinvolgente lavoro di Factory Compagnia Transadriatica, che rilegge la celebre leggenda del Pifferaio Magico trasformandola in un’esperienza immersiva e sorprendente per adulti e bambini. Attraverso la regia di Tonio De Nitto, accompagnata dall’interpretazione di Fabio Tinella e la drammaturgia dello stesso De Nitto e di Riccardo Spagnulo, la storia si sdoppia e si moltiplica grazie all’uso di cuffie wireless: due narrazioni parallele, una per i piccoli spettatori e una per gli adulti, scorrono contemporaneamente creando un racconto a più livelli, intimo e avvolgente.

La vicenda dei bambini scomparsi diventa così un viaggio sul potere dell’arte, sulla libertà e sull’ascolto, mentre la scena si popola di suggestioni sonore, teatro d’attore e teatro di figura. Hamelin conquista per delicatezza, forza evocativa e raffinatezza, rivelando un linguaggio capace di parlare ai più piccoli senza rinunciare alla profondità rivolta agli adulti.

Il prestigioso Premio Eolo 2023 ha consacrato lo spettacolo come uno dei lavori più innovativi del teatro ragazzi contemporaneo, mentre il Premio Festebà ne ha riconosciuto l’uso magistrale della tecnologia e la qualità artistica complessiva.

Hamelin è un invito a guardare oltre la superficie, a recuperare lo stupore e a lasciarsi guidare – ancora una volta – dalla forza invisibile delle storie.

L’atmosfera sonora che avvolge la narrazione nasce dalle musiche originali di Paolo Coletta e dal sound design di Graziano Giannuzzi. La dimensione visiva dello spettacolo porta la firma scenografica di Iole Cilento, con i costumi creati da Lapi Lou e le luci curate da Davide Arsenio. I momenti di teatro di figura sono frutto dell’artigianalità di Michela Marrazzi, e le voci registrate includono quella di Sara Bevilacqua, che aggiunge un ulteriore livello narrativo. La costruzione scenica è realizzata da Luigi Di Giorno, con l’assistenza di Cristina Zanoboni, per una produzione firmata Factory Compagnia Transadriatica in collaborazione con Fondazione Sipario Toscana.

Lunedì 8 e Sabato 13 dicembre – ore 17.00 e 18.45

Teatro Verdi di Brindisi

FACTORY COMPAGNIA TRANSADRIATICA (LECCE)

HAMELIN

con: Fabio Tinella

Durata: circa 65 minuti

Età consigliata: dai 5 anni in su

Le stagioni sono ideate e promosse dal Centro di Produzione Teatrale Factory/Teatri del Nord Salento, diretto da Tonio De Nitto, in collaborazione con Meridiani Perduti Teatro e Inti Luigi D’Elia e con il sostegno di Comune di Brindisi, Regione Puglia e Ministero della Cultura in collaborazione con la Fondazione Nuovo Teatro Verdi, Teatro Don Bosco/Salesiani di Brindisi e il Ministero dei Sogni – Mediaporto Brindisi.

I cartelloni si svilupperanno tra il Nuovo Teatro Verdi e il Teatro Don Bosco, due luoghi simbolo della vita culturale cittadina.

Ingresso: €6 (adulti e bambini)

Per info e prenotazioni:

338 7733796 – 349 4490606