Prosegue la rassegna tout public Tutte le storie del mondo – Famiglie a teatro, dedicata all’infanzia e alle famiglie ideata e promossa dal Centro di Produzione Teatrale Factory -Teatri del Nord Salento.

Sabato 6 dicembre alle ore 18.00 al Teatro Don Bosco di Brindisi va in scena Ballon Adventures del Collettivo clown di Milano, un viaggio poetico e divertente firmato Collettivo Clown, la compagnia milanese che da anni porta in scena un teatro fisico capace di parlare a tutti, senza bisogno di parole. In questo spettacolo due clown inseguono un palloncino sfuggito di mano, ritrovandosi catapultati in un mondo sospeso, fatto di gag, acrobazie leggere e momenti di pura meraviglia. Il loro percorso li porta verso Balloonia, il luogo dove vivono i sogni scappati, sgonfiati o dimenticati, e lì ogni gesto diventa occasione per ridere, emozionarsi e recuperare la parte più fragile e luminosa di sé.

Lo stile richiama il cinema muto: movenze chapliniane, piccoli disastri poetici, invenzioni visive che conquistano bambini e adulti. È uno spettacolo accessibile, universale, che incanta le famiglie ma parla anche a chi cerca un teatro capace di stupire con semplicità e intelligenza.

Il Collettivo Clown, nato a Milano nel 2014, unisce artisti con una forte affinità poetica e una visione comune: trasformare l’imperfezione in risorsa creativa. Con i loro progetti – tra palchi, festival e attività sociali – portano avanti una ricerca delicata e umana, dove il clown non è solo comicità, ma un modo autentico di guardare il mondo.

Sabato 6 dicembre – ore 18.00

Teatro Don Bosco

COLLETTIVO CLOWN (Milano)

BALLON ADVENTURES

Di e con: Andrea Meroni & Fabio Lucignano

Durata: circa 60 minuti

Età consigliata: dai 3 anni in su

Genere / Linguaggio: clownerie, pantomima, giocoleria, teatro fisico; senza parole (linguaggio visivo e fisico)

Le stagioni sono ideate e promosse dal Centro di Produzione Teatrale Factory/Teatri del Nord Salento, diretto da Tonio De Nitto, in collaborazione con Meridiani Perduti Teatro e Inti Luigi D’Elia e con il sostegno di Comune di Brindisi, Regione Puglia e Ministero della Cultura in collaborazione con la Fondazione Nuovo Teatro Verdi, Teatro Don Bosco/Salesiani di Brindisi e il Ministero dei Sogni – Mediaporto Brindisi.

I cartelloni si svilupperanno tra il Nuovo Teatro Verdi e il Teatro Don Bosco, due luoghi simbolo della vita culturale cittadina.

Ingresso: €6 (adulti e bambini)

Per info e prenotazioni:

338 7733796 – 349 4490606

Prossimi appuntamenti:

Lunedì 8 e Sabato 13 dicembre – ore 17.00 e 18.45

Nuovo Teatro Verdi

FACTORY COMPAGNIA TRANSADRIATICA (Lecce)

HAMELIN – da “Il Pifferaio Magico”

Una riscrittura intensa e visionaria della favola dei fratelli Grimm, che invita a riflettere sulla responsabilità collettiva e sul senso di comunità. un viaggio immersivo che attraverso teatro d’attore, figure, musica e un dispositivo audio multicanale esplora il confine fra leggenda e realtà.