E’ partito l’ 11 Giugno 2022 con il villaggio itinerante vivo di eventi che metteranno in connessione il grande pubblico con i nostri Partner, la vela e la bellezza e i valori del nostro Paese.

Una serie di eventi velici multi-disciplina, in un concept esclusivo tutto “italiano” composto da tappe che toccheranno alcune delle più belle località costiere italiane e del Mediterraneo.

Il Giro dell’Italia a Vela, un evento lungo circa 28 giorni con 10 team internazionali, regate con tre diverse discipline FOIL distribuite in 8 tappe:

Genova, La Maddalena, Formia, Crotone, Brindisi, Vieste, Ancona e Venezia

La seconda edizione del Giro dell’Italia a vela avvia il suo percorso sul versante adriatico con la quinta tappa del Tour, che si svolgerà a Brindisi, dal 27 al 30 Giugno.

Lungo la rotta che dal capoluogo pugliese condurrà verso l’ultima tappa di Venezia, il Marina Militare Nastro Rosa Tour, organizzato da Difesa Servizi Spa e da Ssi Events, in partnership con la Marina Militare, e con il supporto della Federazione Italiana Vela e della Gazzetta dello Sport, a dare spettacolo saranno le flotte Beneteau Figaro 3, Waszp e Wingfoil

“Nastro Rosa Tour”, infatti, racchiude tutto il mondo della vela, in tre discipline:

Offshore (Figaro 3): La navigazione da una località di tappa all’atra con il Double Handed Offshore

Inshore (Waszp): stadium e regate costiere intorno alle boe a contatto con il pubblico

Board (Kite foiling & wing): stadium e regate con tavole che consentono alta velocità, acrobazia e un alto tasso di spettacolarità.

La formula è quella vincente del 2021: le esibizioni si svolgeranno a pochi metri dalle banchine grazie alla formula stadium race, mentre il villaggio di regata allestito sul lungomare Regina Margherita permetterà ad appassionati e addetti ai lavori di scoprire il dinamico mondo del Marina Militare Nastro Rosa Tour.

La manifestazione rappresenta un’occasione unica per promuovere, in generale, la bellezza e del nostro Paese ed, in particolare, il tessuto culturale, sociale e sportivo di ogni città di tappa,

L’iniziativa, infatti, è inserita fra quelle trainanti del progetto Valore Paese Italia, un brand nazionale che raccoglie diversi circuiti tematici legati al turismo sostenibile e alla scoperta delle meraviglie dei territori italiani e in cui si valorizza il network pubblico / privato finalizzato al recupero del nostro patrimonio di bellezze.

Un mese di vela nei mari d’Italia, con un progetto a medio-lungo termine di portata significativa e richiamo internazionale. Oltre a valorizzare il brand Marina Militare, vuole essere un’occasione importante per sostenere il progetto Valore Paese Italia, in collaborazione con tutti i partner coinvolti.

Il Marina Militare Nastro Rosa Tour attraverso il mare ed il vento intende promuovere anche iniziative di altissimo valore etico e sociale, progetti ecologici, di beneficenza e di solidarietà. Tra questi “Lo Spirito di Stella ONLUS”, un’associazione che si occupa di promuovere progetti di alto valore sociale, con particolare riferimento al mondo della disabilità ed alle relative problematiche di accessibilità architettonica. Andrea Stella, Presidente dell’associazione, ha realizzato la prima imbarcazione al mondo completamente priva di barriere architettoniche con il quale realizzerà un periplo equatoriale intorno al mondo con partenza in estate del 2023 e durata di circa 18/24 mesi, con il supporto del Ministero della Difesa, come evidenziato dall’ammiraglio di divisione Carmelo Bonfiglio durante la presentazione.

Andrea Stella ed il suo catamarano saranno presenti a Brindisi ed accoglieranno i cittadini ed i turisti che vorranno visitare il mezzo.

Brindisi, un abbraccio attorno al mare. Brindisi è una città dalle origini antiche, a sudest della regione, sorge là dove il mare Adriatico si fonde e diventa mar Mediterraneo. Di certo il porto vecchio, nel cuore della città, è una delle caratteristiche che rende Brindisi unica. Centro tra i più popolosi del Salento, la città riveste un importante ruolo commerciale e culturale, dovuto alla sua posizione sul mare Adriatico. Il Castello Alfonsino in pietra rossa sorge su un isolotto all’imbocco del porto. L’imponente Monumento al Marinaio d’Italia in pietra calcarea a forma di timone regala panorami del mare e della città. Il Castello Svevo, il più importante e antico della città, è sede del Comando della Brigata Marina San Marco della Marina Militare, che ne cura la manutenzione e la conservazione. Con le tre navi “LPD” della Marina: San Marco, San Giorgio e San Giusto, oggi la Forza da Sbarco costituisce la componente anfibia delle Forze Armate Italiane; uno strumento efficacissimo, capace di rischierarsi rapidamente e di operare in qualsiasi parte del mondo. La Brigata Marina San Marco svolge le funzioni di proiezione di forza dal mare, di supporto alle navi nelle operazioni di interdizione marittima e antipirateria, e di difesa delle installazioni nazionali.

A Brindisi ha sede il Comando della 3^ Divisione Navale (COMDINAV TRE), che ha alle sue dipendenze le navi da sbarco, l’incrociatore portaeromobili Giuseppe Garibaldi, di stanza a Taranto, e la stazione navale (MARISTANAV BRINDISI) svolgendo attività di supporto alle unità militari, nazionali e straniere, ormeggiate nel porto stesso.

La cerimonia di premiazione della tappa di Brindisi avrà inizio martedi 28 giugno alle ore 18:30 presso il Villaggio di Regata.

Nel corso dell’evento sarà consegnata al Sindaco di Brindisi, la bandiera “The Ocean Race”, sarà aperto un focus sulla Via Francigena. Sarà presente il cestista brindisino Matteo Spagnolo, recentemente scelto dai Minnesota Timberwolves (NBA).

IL PALINSESTO DELLA TAPPA BRINDISINA

26 Giugno | MMNRT – IL GIRO 2022 Tappa Brindisi

Arrivo

27 Giugno | MMNRT – IL GIRO 2022 Tappa Brindisi

10:00 Apertura Villaggio

Villaggio Marina Militare Nastro Rosa Tour fra atleti, attività ed eventi

11:00 – 18:00

Open Day FIV – Destinato ai giovani

12:00

Eventi Sportivi in mare – RACE DAY

Categorie Offshore, Inshore e Boards

19:00 – 21:00

The Ocean Race – Aperitif Sunset

28 Giugno | MMNRT – IL GIRO 2022 Tappa Brindisi

10:00 Apertura Villaggio

Villaggio Marina Militare Nastro Rosa Tour fra atleti, attività ed eventi

10:00

Eventi Sportivi in mare – RACE DAY

Categorie Inshore e Boards

10:00 – 12:30

Visita e uscita in mare del Catamarano “Lo Spirito di Stella”

11:00 – 18:00

Open Day FIV – Destinato ai giovani

14:30 – 17:30

Visita e uscita in mare del Catamarano “Lo Spirito di Stella”

18:30

Premiazione della categoria Offshore

Tratta Crotone – Brindisi

a seguire

Consegna bandiera The Ocean Race – Genova The Grand Finale al Sindaco della Città

19:15

“La Via Francigena nel Sud”

Presentazione della guida ufficiale dell’Itinerario del Consiglio d’Europa , Terre di Mezzo Editore, alla presenza degli autori.

a seguire

Proiezione del documentario breve “Via Francigena Road to Rome 2021. Start again”

a seguire

La Città di Brindisi incontra Matteo Spagnolo

a seguire

The Ocean Race – Aperitif Sunset

29 Giugno | MMNRT – IL GIRO 2022 Tappa Brindisi

10:00 Apertura Villaggio

Villaggio Marina Militare Nastro Rosa Tour fra atleti, attività ed eventi

10:00

Eventi Sportivi in mare – RACE DAY

Categorie Offshore, Inshore e Boards

10:00 – 12:30

Visita e uscita in mare del Catamarano “Lo Spirito di Stella”

11:00 – 18:00

Open Day FIV – Destinato ai giovani

14:30 – 17:30

Visita e uscita in mare del Catamarano “Lo Spirito di Stella”

19:00 – 20:00

The Ocean Race – Aperitif Sunset

*La programmazione potrebbe subire variazioni temporali a causa delle condizioni metereologiche