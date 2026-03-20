La Grande Mostra “Barocco e Neobarocco”, organizzata da Micexperience Puglia Rete d’Imprese, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Nazionali Puglia del Ministero della Cultura e la Città di Francavilla Fontana, apre i battenti domani, sabato 21 marzo 2026, nelle sale del Castello Imperiali di Francavilla Fontana (Br) e questa mattina, nello stesso luogo ha vissuto la sua anteprima riservata alle autorità politiche e militari del territorio e al mondo della comunicazione e della cultura al suo più ampio livello di diffusione.

Nell’edificio monumentale restaurato di recente a presentare l’evento che propone 64 capolavori originali assicurati per diversi milioni di euro, sono stati il Sindaco di Francavilla Fontana, avv. Antonello Denuzzo; il dott. Pierangelo Argentieri, presidente di Mice Experience Puglia e Ideatore di Puglia Walking Art, il prof. Pierluigi Carofano, storico dell’arte e curatore della mostra.

“Questa mostra prosegue nell’ambito del progetto sotteso al protocollo Puglia Walking Art, che prevede il coinvolgimento di Enti locali e della Regione e di sponsor per creare esperienze multisensoriali coinvolgenti, capaci di costituire un’occasione unica in Puglia: proporre grandi artisti in un percorso appositamente studiato per il Castello Imperiali è un fatto eccezionale e che ha il carattere dell’unicità – ha esordito Pierangelo Argentieri -. Se il primo risultato è stato quello di ampliare i nodi della rete di Puglia Walking Art, ora possiamo ben dire che un’altra location identitaria, unendo la sua storia al valore delle opere in esposizione, sarà capace di richiamare visitatori da ogni parte della Puglia e del Meridione d’Italia. Abbiamo già prenotazioni di gruppi – ha concluso Argentieri ringraziando gli intervenuti – e ciò accade quando c’è il giusto connubio tra autori da scoprire e opere che vengono esposte per la prima volta o sono assenti da molti anni da eventi significativi”.

Il curatore della mostra, prof. Pierluigi Carofano, ha quindi ribadito l’unicità dell’evento ospitato nel Castello Imperiali, “costruito in ogni suo aspetto pensando alla location e al tema impegnativo che il luogo merita e che rende concreto un progetto, che si ispira al celebre saggio di Omar Calabrese, “L’età neobarocca”, uscito 39 anni addietro. Abbiamo voluto trattarlo, quasi eseguendo una partitura musicale in sei movimenti – ha osservato il curatore – che descrivono un viaggio, capace di unire la teatralità di Rubens, Van Dyck, Bernini, Pietro da Cortona e Guido Reni, ad esempio, con le suggestioni spaziali di un De Chirico, e le tensioni del linguaggio informale e le contaminazioni del contemporaneo. A Francavilla siamo riusciti a portare opere, che non venivano esposte in pubblico da oltre 40 anni e ancora gioielli contemporanei che sono l’orgoglio di istituzioni pubbliche e private che dialogano con musei nazionali e con collezioni di ampio respiro”.

Alla conferenza stampa, sono intervenuti il prefetto di Brindisi di Brindisi, dott. Guido Aprea, che ha portato i presenti a riflettere sui temi di cultura, bellezza e legalità; l’arch. Antonio Zunno, dirigente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, che ha rimarcato l’impegno dello Stato per la tutela e la valorizzazione dei Beni culturali; la dott. Carla Scagliosi, Direttrice della Galleria Nazionale della Puglia “Girolamo e Rosaria Devanna” di Bitonto, la quale ha riferito delle sinergie create tra la mostra “Barocco e Neobarocco” e quella che dal 1° aprile si inaugura proprio a Bitonto, per sua cura, ed ha come titolo “Barocco, Allegorie del sensibile”.

Le considerazioni conclusive sono state del sindaco della Città degli Imperiali, avv. Antonello Denuzzo. “Abbiamo messo insieme un numero davvero straordinario di opere riconducibili al Barocco, il movimento che ha attraversato il Seicento e segnato anche le architetture della nostra città, prima di dare inizio alla modernità – ha detto il sindaco -. Direi che già il titolo svela l’ambizione e il valore della grande mostra allestita a Castello Imperiali, un luogo che ha il suo pregio. Il percorso espositivo – ha aggiunto Denuzzo – finisce per comporre un dialogo tra due epoche lontane, ma connesse. Da una parte i capolavori realizzati da Gian Lorenzo Bernini, Pietro da Cortona, Guercino, Guido Reni, Van Dyck, Rubens, testimoniano lo slancio creativo di una delle stagioni decisive della civiltà europea che non è soltanto il secolo delle grandi chiese, ma anche di Galileo, di Cartesio, di un’umanità che si interroga sul mondo; dall’altra la riscoperta novecentesca del Barocco attraverso le opere di Giorgio de Chirico, Igor Mitoraj e molti altri. Insomma – ha concluso – una selezione di oltre 60 tele di alcuni tra gli artisti più iconici della storia dell’arte e tra i più amati dal grande pubblico, tutte qui a Francavilla Fontana. Sono grato a Pierangelo Argentieri, Gianluca Zurlo e tutto il gruppo di lavoro di Micexperience e a questo punto sono molto curioso di riscontrare le reazioni”.

L’evento francavillese è già presente sul portale Vivaticket e viene illustrato con essenziali tasselli, volta per volta, all’interno del sito https://www.pugliawalkingart.com/, completamente rinnovato e reso ancora più completo per quanti intendano “farsi un’idea” del progetto Puglia Walking Art. Esso inoltre viene proposte sui canali social del Comune di Francavilla Fontana e sul sito istituzionale dell’Ente locale francavillese.



La Grande Mostra – che ha come project manager Gianluca Zurlo (Micexperience), vede la progettazione e l’allestimento di Fabiola Biondi, su progetto grafico, immagine coordinata e comunicazione mostra di Maieutica Studio. Movimentazione e Acchroccage opere sono di Butterfly Transport – è patrocinata da Regione Puglia, della Camera di Commercio di Taranto-Brindisi e di Federalberghi Brindisi con concessione di contributo.

Mobility partner sono Gruppo FS e Aeroporti di Puglia. Con la collaborazione dell’Associazione “L’isola che non c’è” di Latiano, si giova del supporto di Gea-Materiali per vivere, di Generali assicurazioni Agenzia di Francavilla Fontana, di Confartigianato Imprese Oria-Francavilla Fontana e di Casa Resta. Sponsor tecnici sono: Nuovarredo e Caffè Fadi

La Grande Mostra “Barocco e Neobarocco” è supportata da due società leader nel rispettivo settore: Vivaticket per le attività di biglietteria e Ears per le audioguide.

“Barocco e Neobarocco” osserverà i seguenti orari di apertura: da martedì a domenica dalle ore 9:30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 20:00. Il lunedì pomeriggio dalle ore 16:30 alle ore 20:00.

Info: www.pugliawalkingart.com