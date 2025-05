Il Palio di San Vito, giunto alla sua terza edizione, sarà presentato domani mattina, venerdì 30 maggio prossimo, alle ore 10.00 dell’Aula Consiliare. Ad essa parteciperanno il Sindaco, prof.ssa Silvana Errico, il consigliere comunale dott. Luciano Cavaliere, responsabile dell’iniziativa, il principe Giuliano Dentice di Frasso, la dott.ssa Mariateresa Neglia, Centro Raggio di Sole, la dott.ssa Irene Esposito Dirigente Scolastico e la docente Termite Alessandra dell’Istituto Morvillo Falcone Melissa Bassi di Brindisi.

“Come le due precedenti, anche questa terza edizione nasce con l’intento di promuovere la conoscenza e consapevolezza della propria storia e delle proprie radici attraverso la competizione e la rivalità dei 6 rioni che concorrono alla conquista del Palio, realizzato ogni anno in onore di San Vito Martire – spiega il dott. Luciano Cavaliere, consigliere comunale con delega allo Sport -. I Rioni Santa Maria della Vittoria, Santa Maria della Mercede, Santa Rita, Immacolata, San Domenico e San Vincenzo concorrono infatti a realizzare conoscenze sul nostro passato, recuperando pagine della nostra storia cittadina attraverso il riproporsi di situazioni che furono all’origine della Città”.

“L’edizione del Palio di San Vito 2025, che si terrà dal 5 all’8 giugno, sarà incentrata sulla figura storica di Boemondo Normanno – ha aggiunto Cavaliere – un tuffo nel passato che porterà la cittadinanza e i visitatori indietro nel tempo. La piazza e la villa comunale si trasformeranno per quattro giorni, in un borgo dal sapore medievale – ha spiegato -, circa 100 figuranti, fra cui Boemondo Normanno, prenderanno parte al corteo storico che uscirà dalle porte spalancate del Castello Dentice di Frasso e sfileranno per le vie del paese, sostando dinanzi al sagrato della Basilica di Santa Maria della Vittoria, dove renderanno omaggio al Santo Protettore per poi giungere successivamente, in piazza Leonardo Leo dove avranno inizio i giochi. L’evento si concluderà nella serata di domenica con la sfilata del Corteo Storico, spettacoli con sbandieratori e artisti di strada e con la consegna del Palio ai vincitori”. E Cavaliere conclude: “Le altre novità di questa terza edizione saranno rese note, appunto, nella conferenza stampa di domani…”.