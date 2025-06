Sabato 14 giugno 2025, alle ore 19:30, lo storico Castello Dentice di Frasso di Carovigno (BR) ospiterà la terza edizione de “L’Oscar del Libro”, l’atteso appuntamento culturale ideato e promosso da Manila Gorio, direttrice artistica della rassegna e già direttore editoriale di Political TV – Canale 86.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di Carovigno – Assessorato al Turismo e alla Cultura e LibrInCastello, la rassegna che ogni anno dal 2018, porta sul territorio di Carovigno grandi nomi del giornalismo e della Cultura.

L’Oscar, un evento che ha saputo affermarsi nel tempo come punto di riferimento nel panorama culturale pugliese, grazie a un format itinerante pensato per promuovere la lettura e creare momenti di dialogo diretto tra autori e lettori, è un viaggio che attraversa città e località tra le più suggestive della regione.

“Siamo contenti di ospitare questo evento dedicato alla cultura – afferma il Sindaco Massimo Lanzilotti – un appuntamento di confronto con uno dei giornalisti più importanti nel panorama nazionale, conduttore di una delle trasmissioni d’inchiesta più amate”.

Il riferimento è a Sigfrido Ranucci, volto simbolo del giornalismo investigativo italiano e ospite d’eccezione della serata, che presenterà il suo libro “La Scelta” (Bompiani, 2023), un’opera che intreccia esperienze personali e professionali, restituendo al lettore una riflessione autentica sul significato della verità, della coscienza e della responsabilità morale.

Il protagonista: Sigfrido Ranucci

Nato a Roma nel 1961, Sigfrido Ranucci è giornalista, autore e conduttore. Dopo una lunga carriera come inviato, ha raccolto l’eredità della storica fondatrice Milena Gabanelli alla guida di “Report”, trasmissione simbolo dell’inchiesta giornalistica su Rai 3. Le sue inchieste hanno fatto luce su tematiche di forte impatto sociale, politico e ambientale, valendogli importanti riconoscimenti a livello nazionale e internazionale.

Il libro: “La Scelta”

Nel libro “La Scelta”, Ranucci racconta per la prima volta il suo lato più intimo e umano. Attraverso retroscena delle sue inchieste più celebri, aneddoti personali e momenti di riflessione profonda, il giornalista conduce il lettore in un percorso che è al tempo stesso narrazione autobiografica e indagine sul senso dell’agire etico. Un libro che emoziona, scuote e invita alla riflessione, firmato da una delle voci più autorevoli del giornalismo italiano contemporaneo.

Una serata di cultura e confronto

A condurre l’evento sarà la direttrice artistica Manila Gorio, che guiderà il pubblico in un dialogo coinvolgente tra giornalismo, cultura e letteratura. L’apertura della serata sarà affidata ai saluti istituzionali del sindaco di Carovigno, Massimo Vittorio Lanzilotti, e dell’assessora Sabrina Franco, delegata alla Pubblica istruzione e Cultura e della Consigliera delegata Antonella La Camera.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

“L’Oscar del Libro” si conferma dunque come un’occasione preziosa per avvicinare la comunità alla lettura e alla conoscenza, valorizzando al contempo i luoghi di straordinaria bellezza storica e culturale della Puglia. L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti. Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti dei libri, del giornalismo d’inchiesta e della cultura autentica.