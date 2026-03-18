Con l’avvicinarsi della Pasqua torna l’appuntamento ormai immancabile de “La Pasquetta brindisina” ideata e organizzata dal maestro Carmine Iaia in tandem con le associazioni di “Uniti Per Lo Sport”, giunta alla sua V Edizione e accompagnata da uno slogan d’eccezione “…la più grande di sempre”.

I particolari dell’evento saranno resi noti nel corso di una Conferenza Stampa moderata dal giornalista brindisino Nico Lorusso, alla presenza del Maestro Carmine Iaia, organizzatore e Presidente della ASCR “Uniti per lo Sport” e del Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna ed in programma venerdì 27 marzo 2026 alle ore 10:00 presso la Sala Giunta del Palazzo di Città.

Nel cuore verde della città, il Parco XIX Maggio 2012 (Parco del Cillarese) una nuova, grande occasione di festa. Con la sua quinta edizione, la Pasquetta Brindisina compie infatti un passo in avanti, trasformandosi per la prima volta in un evento diffuso nel tempo e pensato per accompagnare la città lungo tutti i ponti festivi tra aprile e maggio 2026, un vero e proprio calendario di appuntamenti che prenderà il via proprio dalla Pasquetta e che animerà il parco nelle date del 4-5-6 aprile, 24-25-26 aprile e 1-2-3 maggio, trasformando il grande polmone verde cittadino in un luogo di incontro, socialità e partecipazione per residenti, famiglie e visitatori.

La manifestazione si conferma come una grande festa collettiva capace di unire sport, intrattenimento, divertimento e sapori, offrendo un’esperienza completa all’aria aperta. Protagoniste saranno le associazioni sportive della ASCR “Uniti per lo Sport” che, con dimostrazioni, attività e momenti di prova aperti al pubblico, permetteranno a grandi e piccoli di avvicinarsi a tante discipline diverse attraverso esperienze dirette guidate da istruttori, allenatori e maestri qualificati.

Accanto allo sport, un ricco programma di intrattenimento e spettacolo: musica, dj set, esibizioni live e performance artistiche accompagneranno le giornate di festa, creando un’atmosfera coinvolgente e dinamica capace di animare ogni angolo del parco. La grande area mattonata attigua alla fontana diventerà inoltre il palcoscenico dedicato alle scuole di danza e ballo, che si alterneranno con coreografie, dimostrazioni e momenti di spettacolo aperti al pubblico.

Grande attenzione sarà come sempre riservata alle famiglie e ai più piccoli, con un’ampia area ludica attrezzata con animazione, giochi, gonfiabili e giostrine, pensata per rendere la permanenza nel parco piacevole e coinvolgente per tutte le età.

A completare l’esperienza, una curata proposta food & street food accompagnerà i visitatori lungo tutto il percorso dell’evento, con stand dedicati alla ristorazione e alle specialità da gustare all’aperto, contribuendo a rendere “La Pasquetta Brindisina” un momento di convivialità e condivisione.

Un grande contenitore di energia, partecipazione e vitalità che si prepara dunque a vivere la sua edizione più ampia di sempre, pronto a trasformare ancora una volta il Parco del Cillarese nel cuore pulsante della primavera brindisina.

In allegato, oltre al comunicato stampa, anche la locandina dell’evento

A.S.C.R. UNITI PER LO SPORT