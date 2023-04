E’ iniziato il conto alla rovescia. Tutto pronto per la X edizione dell’Italian Cup & Festival, di scena a Brindisi dal 28 aprile al 1 maggio. Tra i protagonisti i ragazzi dell’AIPD

Quando un abbraccio vale più di mille parole. La passione per il tango è come un vento che fa dondolare da un’emozione ad un’altra, che coinvolge il corpo e l’anima. Un vento che a Brindisi tornerà a soffiare, dopo l’esperienza del 2017, dal 28 aprile al 1 maggio. Di scena la X edizione dell’Italian Cup&Festival e la Finale Nazionale del Circuito Metropolitano Tango Italia 2023. L’evento, che si svolgerà nel PalaZumbo e nel Teatro Impero che ospiterà la finalissima del 1 maggio, è organizzato da Barbara Cicero, insegnante ed ambasciatrice di tango, alla quale il Ministero de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autonoma di Buenos ha rinnovato l’incarico esclusivo. Brindisi ospiterà campioni di tango che si sfideranno nelle categorie di Tango de Pista e Tango Escenario. La città ha aperto le porte a questa invasione di musica, sensualità e colore. Si è fatta trovare pronta anche grazie alle realtà locali che promuovono e diffondono la cultura del tango da anni come Tango Levante di Ilaria Caravaglio.

La AIPD Brindisi, Metro Tango e Tango Levante insieme

L’AIPD di Brindisi, Metro Tango e Tango Levante insieme per rendere il Festival un evento sociale, inclusivo e aperto a chiunque. Perché il tango unisce. Perché il tango è per tutti. E così l’insegnante Ilaria Caravaglio, di Tango Levante, ha imbastito un’emozione performance tanguera che vedrà protagonisti “i ballerini” dell’AIPD Di Brindisi i quali si esibiranno, in occasione delle finalissime, in programma l’1maggio, a partire dalle ore 18:00, presso il teatro Impero. Il progetto nasce da una collaborazione che va avanti da anni fra Ilaria Caravaglio e l’AIPD realtà verso la quale la docente di tango ha sempre mostrato grande sensibilità. Insomma tango e progetti inclusivi, due aspetti che rendono imperdibile l’appuntamento del 1 maggio al teatro Impero di Brindisi.

Partner dell’iniziativa

La compagnia di teatro musicale ATTOTERZO è partner artistico dell’evento. La compagnia ha la propria sede operativa presso il Teatro Impero di Brindisi ed è composta da artisti e professionisti pugliesi. In qualità di partner, ATTOTERZO proporrà, in anteprima, durante l’evento, brani tratti dall’opera “Jesus Christ Superstar – Opera Rock”, in scena al Teatro Impero di Brindisi sabato 6 maggio alle ore 20.30, e dall’opera “Pinocchio – Una favola senza tempo – Il musical”, in scena al Teatro Apollo di Lecce lunedì 22 maggio alle ore 20.30.

Gli organizzatori, per l’occasione, hanno creato una rete sul territorio, trovando pieno sostegno fra le realtà produttive. Saranno presenti alla manifestazione, infatti, diverse aziende locali, come Pineappy, che durante le attività del Festival avrà un suo corner bar- ristoro a bordo pista, nel PalaZumbo. E poi il centro estetico La Fenice, che si prenderà cura dei ballerini in gara con massaggi di riflessologia plantare; ci sarà una make-up artist, Marianna Dura, che aiuterà le ballerine nel “trucco e parrucco” e, infine, ci sarà un corner di Maria Cristina Schiavone con le sue creazioni ispirate alla Puglia. Ci sarà anche uno stand di GAE Cosmetica di Erika Vitolano, pugliese doc, che realizza prodotti per la nostra bellezza, utilizzando materie prime pugliesi che coltiva lei stessa!

Ovviamente, come in ogni grande evento dedicato al tango, non mancheranno espositori di abiti e scarpe tecniche!