La compagnia teatrale “Nuovo Teatro” di Mesagne è pronta a incantare il pubblico con la sua ultima produzione, “TUTTU E’ BUENU CUDDU CA FURNESCI BUENU”. Lo spettacolo si svolgerà domenica 15 marzo alle ore 20 presso il teatro Shalom dei padri Carmelitani di Mesagne e promette di essere un momento di intrattenimento, ma anche di profonda riflessione.

L’idea alla base di questo lavoro è davvero interessante: portare in scena le dinamiche dei rapporti personali e sociali che, sebbene appartengano a qualche decennio fa, continuano a essere incredibilmente attuali. La trama è costruita attorno a una solida realtà familiare, permettendo allo spettatore di riconoscersi nei personaggi e nelle situazioni, quasi a dire: “Potrebbe capitare anche a me”.

Il palcoscenico si anima con una serie di personaggi ben delineati, ognuno dei quali rappresenta una sfaccettatura della società. Maria, per esempio, è una madre determinata che spinge la figlia Teresa verso un matrimonio combinato, ritenendo che sia la soluzione migliore per garantirle un futuro.

Dall’altra parte, abbiamo Teresa, la giovane ribelle che cerca di rifiutare queste imposizioni, arrivando persino a intessere relazioni al limite della legalità. E poi c’è Pascali, il capofamiglia che deve affrontare una situazione complessa a causa di un figlio “alla bona”.

Questi personaggi, così diversi ma uniti da un comune obiettivo — il desiderio di migliorare le proprie vite — creano una trama ricca di tensioni e momenti comici. Le loro interazioni sono un mix di risate e riflessioni, rendendo lo spettacolo accessibile e coinvolgente per tutti.

“Tuttu e’ buenu cuddu ca furnesci buenu” è molto più di una semplice commedia. È un’opera che invita a riflettere su temi universali come l’amore, le aspettative familiari e il conflitto generazionale.

La regia di Cosimo Guarini riesce a unire abilmente momenti di comicità a spunti di profonda riflessione, facendo sì che il pubblico non solo si diverta, ma si interroghi sulla propria vita.

Il teatro, in questo contesto, diventa uno strumento di dialogo e di confronto, capace di far emergere questioni che riguardano ognuno di noi. La frase “Mundu era e mundu eti” riecheggia nel corso dello spettacolo, sottolineando come certe dinamiche siano sempre presenti, indipendentemente dal tempo che passa.

La compagnia “Nuovo Teatro” non è solo un gruppo di attori; è un pilastro della comunità di Mesagne. Attraverso eventi come questo, si promuove la cultura locale e si incoraggia la partecipazione attiva del pubblico. È un’occasione per divertirsi, ma anche per riflettere su come le tradizioni e le relazioni influenzino le nostre vite quotidiane.

Con un cast di talentuosi attori, tra cui Tiziana Guarini nel ruolo di Maria e Daniela Galasso in quello di Teresa, lo spettacolo promette di essere un successo. I tecnici di scena, come Pietro e Antonio Capodieci e Mino Franco, lavoreranno dietro le quinte per garantire che ogni dettaglio sia perfetto.

In conclusione, non perdete l’opportunità di assistere a “Tuttu e’ buenu cuddu ca furnesci buenu”.

Sarà un’esperienza indimenticabile, capace di farvi ridere e riflettere allo stesso tempo. Siamo certi che, al termine della serata, vi porterete a casa non solo un sorriso, ma anche nuove prospettive sui legami umani.

Per informazioni e inviti: Pietro 3286547247, Cosimino 3345714175 e Marilena 3398117512.