Si è concluso ieri – martedì 9 giugno – a Bari il VII Congresso Regionale della UIL Puglia, intensa due giorni di dibattito e confronto durante il quale sono state tracciate le linee programmatiche del Sindacato nella nostra regione per i prossimi anni. L’importante appuntamento ha confermato all’unanimità Stefano Frontini nel ruolo di Segretario Generale della UIL Puglia ed ha nominato i componenti della Segreteria Regionale. Al centro del dibattito la visione futura, l’impegno irremovibile per i diritti, la sicurezza e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori. Presente a Bari il Segretario Generale nazionale della UIL Pierpaolo Bombardieri.

Per la nostra provincia di Brindisi il Congresso Regionale UIL ha nominato per un nuovo quadriennio il Coordinatore Territoriale Fabrizio Caliolo. La riconferma di Caliolo alla guida del Sindacato brindisino giunge in un momento storico cruciale per il territorio, chiamato ad affrontare le sfide della Transizione Industriale e le incertezze occupazionali che gravano sul sistema produttivo locale.

Come affermato da Caliolo nel corso del suo intervento Congressuale: «La UIL a Brindisi è pronta a proseguire il suo lavoro assieme alla Segreteria Regionale.

Ripartiamo da qui: con lo spirito confederale di sempre, con coraggio e con la ferma volontà di confermarsi, giorno dopo giorno, come il vero Sindacato delle Persone».

UIL BRINDISI