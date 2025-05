Come è noto una delle sfide principali per il territorio di Brindisi è la sua Transizione Industriale. Un percorso complesso che sta interessando centinaia di lavoratori e che per molti significherà formarsi a nuove mansioni in processi produttivi che richiedo sempre maggiori competenze ed aggiornamento costante.

Il tema della formazione dei lavoratori – di quanti sono in «Transizione» e di quanti vogliono accedere al mondo del lavoro – diventa sempre più centrale, non solo a Brindisi. Per affrontare le sfide che il mondo del lavoro e dell’economia impongono occorrono competenze nuove e formazione di qualità. Solo investendo su istruzione superiore, ITS, università e centri di ricerca Brindisi potrà creare lavoro stabile, rilanciare l’economia e rendere il territorio attrattivo per imprese innovative.

In questo senso il nostro territorio offre già un polo privilegiato: la troppo spesso dimenticata Cittadella della Ricerca, da anni in cerca di rilancio. Nonostante il comprensorio sulla Statale 7 ospiti realtà di primo piano come ENEA, CETMA, l’ITS Aerospazio ed alcuni corsi universitari, l’intera area versa in condizioni di degrado strutturale e gestionale. Occorre al più presto un progetto concreto e condiviso, con governance stabile e investimenti pubblici per farne un hub d’innovazione al servizio del territorio.

È urgente attivare un tavolo tra istituzioni, parti sociali, università e imprese per pianificare insieme il futuro formativo e produttivo del territorio a partire proprio dal polo che può significare la Cittadella.

Apprendiamo in questi giorni che sembra essere in affanno anche l’altro nobile progetto culturale e formativo nel nostro territorio, quello di Brindisi Città Universitaria. Una prospettiva a lungo termine finanziata con fondi PNRR a cui – forse – sta mancando la tanto invocata «Rete» fra Istituzioni, la sinergia con le imprese ed il giusto sostegno dal basso. L’Università stabilmente insediata a Brindisi, in città, è una opportunità troppo preziosa per non essere considerata per il suo giusto valore.

Per la UIL di Brindisi è fondamentale riportare al centro dell’agenda il tema della formazione, centrale per la riqualificazione dei lavoratori in Transizione e la formazione di nuove figure tecniche e professionali. La formazione non è un lusso, un vezzo per intellettuali, ma una necessità sempre più urgente. Brindisi ha le risorse, le competenze e le strutture per avviare e sostenere percorsi formativi di qualità: è tempo di fare sistema e mettere il capitale umano al centro dello sviluppo.

La UIL, come sempre, è pronta a fare la sua parte.

Fabrizio Caliolo

Coordinatore Provinciale UIL Brindisi