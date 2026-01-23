È Valentino Prezzemolo, Capo Squadra dei Vigili del Fuoco di Manduria (Taranto), il nuovo Segretario Generale nazionale della UIL F.P. Vigili del Fuoco.

Lo ha eletto all’unanimità il I Congresso Nazionale della categoria, conclusosi a Reggio Calabria.

Con Prezzemolo entrano a far parte della Segreteria Nazionale Gianni Alampi (Tesoriere) e i Segretari Massimiliano Santoro, Ignazio Modica, Ciro Notaro, Cristina Cini e Arianna Parolin.

Nel suo intervento programmatico, Prezzemolo ha sottolineato la necessità di rafforzare il ruolo della UIL F.P. Vigili del Fuoco come interlocutore centrale nei processi di riforma del settore, ponendo al centro salute, sicurezza sul lavoro, dignità professionale e potenziamento delle risorse per il soccorso pubblico.

Il nuovo Segretario Generale ha inoltre evidenziato il ruolo strategico del Dipartimento Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico della UIL, guidato dal Tesoriere Confederale Benedetto Attili, ribadendo che la linea dell’organizzazione sarà improntata a equilibrio e responsabilità, senza rinunciare alla fermezza nella tutela dei diritti dei lavoratori.