Orsacchiotti, trenini, bambole, puzzle…. I giocattoli possono inquinare se non vengono smaltiti correttamente. Infatti molti contengono componenti elettronici o plastiche non biodegradabili. Ad oggi, la maggior parte dei giocattoli di plastica vengono fabbricati in Cina, che è il primo produttore mondiale di giocattoli.

Così come per tutti gli oggetti di plastica, anche l’impatto ambientale dei giocattoli è molto elevato, sia per la produzione che per lo smaltimento. La produzione infatti richiede l’uso di petrolio, una risorsa non rinnovabile, e genera emissioni di CO2 che contribuiscono al riscaldamento globale. Inoltre lo smaltimento dei giocattoli di plastica, spesso non riciclabili, provoca inquinamento dei suoli, delle acque e della fauna selvatica.

Si stima che ogni anno vengano prodotti 8,5 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica solo dai giocattoli.

Per ridurre il loro impatto ambientale, si possono scegliere quelli realizzati con materiali naturali o biodegradabili, come legno, bambù, sughero, lana o mais.

Fortunatamente la crescente sensibilità sul tema dell’inquinamento ma anche della salute dei nostri bambini, sta spingendo sempre più ad acquistare “giochi sostenibili”.

Soprattutto è possibile riciclare o riutilizzare i vecchi giocattoli, trasformandoli in oggetti di design o donandoli a chi ne ha bisogno.

È proprio con questo spirito che si svolge anche quest’anno, durante tutte le festività natalizie e fino al 6 gennaio, la campagna del Movimento 5 stelle #GiocattoliInMovimento.

E allora perché buttare giochi ancora in buono stato quando potrebbero far felici ancora molti bambini? All’usa e getta noi preferiamo il riciclo, il riuso e lo scambio! È utile ai genitori per salvaguardare il Pianeta e – perché no – risparmiare un po’ di denaro, inoltre aiuta i bambini ad apprendere la cultura del riuso e del riciclo.

Diamo una seconda vita alle bambole, ai giochi scartati e abbandonati, o magari superati “per limite d’età”, ai videogiochi sostituiti dall’ultimissimo modello ma perfettamente funzionanti, ai libri per bambini e per ragazzi.

Il funzionamento è molto semplice: porta due o più giocattoli o libri per bambini a un gazebo del Movimento organizzato in una delle tante piazze italiane fino al 6 gennaio, in cambio ne potrai prendere uno a tua scelta.

Unico requisito: i giochi devono essere integri e utilizzabili.

I giocattoli raccolti ai nostri banchetti verranno donati a reparti pediatrici, case di accoglienza per minori e strutture per l’infanzia. Portiamo un po’ di felicità a bambini meno fortunati e non dimentichiamo che aiutiamo l’ambiente: riduciamo la produzione di plastica e evitiamo che tanti giochi ancora utilizzabili finiscano in discarica.

Non ci sono scuse: fino al 6 gennaio vi aspettiamo in piazza!

Il Gruppo Territoriale di Brindisi del Movimento 5 Stelle, allestirà in Piazza della Vittoria, un gazebo dalle ore 9,30 di domenica 17 dicembre e sarà il primo dei tanti appuntamenti fino al 6 Gennaio 2024.