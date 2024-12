In occasione della ristampa del libro Armi, Chitarre & Zaini di Marco Greco, edito da Brundisium.net, si aggiunge un tocco unico e sorprendente: una colonna sonora originale firmata dai musicisti brindisini Paul & Annie, alias Paolo Celeste e Anna Maria Grassi.

Il brano, intitolato Armi, Chitarre & Zaini (Rimbalzo dal letto), è un omaggio sentito e inaspettato che arricchisce ulteriormente l’esperienza narrativa del volume. La canzone cattura lo spirito on the road del libro, trasformandolo in note e melodie che dialogano con la trama in maniera autentica e intensa.

Questa nuova edizione del libro si distingue non solo per il valore artistico, ma anche per il suo impegno sociale: parte del ricavato sarà destinata all’acquisto di strumenti musicali da donare ad associazioni della provincia di Brindisi. Un’iniziativa che intende sostenere il territorio, promuovendo l’accesso alla musica come strumento di crescita e inclusione.

Come editori, non possiamo che esprimere la nostra gratitudine per questo gesto generoso e creativo. È raro che un’opera letteraria ispiri a tal punto da spingere due artisti a tradurla in musica, creando un ponte tra parola scritta e suono. Paul & Annie, con la loro sensibilità artistica, hanno colto l’essenza del racconto, trasformandolo in un viaggio sonoro capace di evocare immagini ed emozioni che amplificano il messaggio del libro.

La ristampa di Armi, Chitarre & Zaini rappresenta già di per sé un momento di orgoglio per la nostra realtà editoriale, ma questo omaggio musicale e l’iniziativa benefica lo rendono ancora più speciale. Un grazie di cuore a Paul & Annie per aver reso questa avventura un’opera corale, in cui le arti si intrecciano e si valorizzano a vicenda.

Invitiamo i lettori ad accompagnare la lettura con l’ascolto di questo brano: un’esperienza che promette di essere, letteralmente, una sinfonia di emozioni. E con ogni copia acquistata, si contribuisce a fare la differenza, dimostrando che arte e solidarietà possono andare di pari passo.