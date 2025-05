La Città di Fasano si prepara a rendere omaggio a una delle sue figure più illustri, Nunzio Schena, in occasione del centenario dalla sua nascita.

Il 31 maggio 2025, il palco del Teatro Kennedy ospiterà uno spettacolo teatrale unico e toccante, intitolato “NUNZIO SCHENA. IL RAGAZZO CHE AMAVA I LIBRI”. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Fasano e dalla Regione Puglia, si propone di ripercorrere la straordinaria vita e l’indomita passione per i libri che hanno contraddistinto l’operato dell’editore fasanese.

Lo spettacolo, atteso con grande interesse dalla comunità, è stato affidato alla sapiente penna di Onofrio Pagone, mentre la regia e la narrazione teatrale sono curati da Christian Di Domenico, garanzia di uno spettacolo avvincente e di alta qualità. Il pubblico sarà condotto in un viaggio emozionante attraverso la storia di Schena, scoprendo o riscoprendo il profondo legame che ha unito Nunzio Schena al mondo dei libri e della cultura.

Le porte del Teatro Kennedy si apriranno al pubblico a partire dalle ore 20:00, con il sipario che si alzerà alle ore 20:30. L’ingresso è gratuito, offrendo così un’occasione imperdibile per tutta la cittadinanza di partecipare a questo significativo tributo e celebrare la memoria di uno dei suoi più illustri concittadini.

Il Sindaco di Fasano Francesco Zaccaria, nel presentare l’evento, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa: «Siamo orgogliosi di patrocinare uno spettacolo che celebra la vita e l’eredità di Nunzio Schena, una figura che ha dato lustro alla nostra città nel panorama editoriale. La sua passione per i libri e il suo impegno nella diffusione della cultura sono un esempio per tutti noi. Invitiamo l’intera cittadinanza a partecipare a questo evento unico, un’occasione per onorare la memoria di un grande fasanese e per riflettere sull’importanza della cultura nella nostra società».

