Un Teatro Verdi straripante, un’energia travolgente e un’atmosfera carica di pura magia. Sabato sera la città di Brindisi ha vissuto un momento di straordinaria bellezza grazie all’Associazione AIPD Brindisi APS-ETS, che ha portato in scena lo spettacolo “Forza, venite gente – Avrai ali per volare”.

​Un vero e proprio trionfo che ha registrato il tutto esaurito, regalando al pubblico una serata indimenticabile dove i veri, grandissimi protagonisti sono stati i ragazzi dell’AIPD. Attraverso il racconto della storia di San Francesco d’Assisi, i giovani attori hanno letteralmente conquistato la platea, dimostrando come il teatro e l’arte siano strumenti d’inclusione potentissimi, capaci di far volare chiunque oltre ogni pregiudizio.

​Il successo della manifestazione è il frutto di un grande lavoro di squadra e di una rete istituzionale solida. L’evento è stato realizzato grazie al fondamentale contributo del Garante Regionale dei diritti delle persone con disabilità Antonio Giampietro e di Fondazione Puglia, e ha goduto del prestigioso patrocinio del Comitato per la celebrazione dell’ottocentenario dalla scomparsa di S. Francesco, istituito dal Sacro Convento di Assisi e dei Comuni di Brindisi, Mesagne, Torre Santa Susanna, Francavilla Fontana, Torchiarolo e San Vito dei Normanni.

​La serata ha visto la partecipazione di un parterre di autorità e rappresentanti istituzionali di altissimo rilievo, a testimonianza della vicinanza del territorio alla causa dell’AIPD. L’Associazione ringrazia sentitamente per la presenza e il sostegno:

Giuseppe Marchionna (Sindaco di Brindisi), Francesco Rogoli (Sindaco di Mesagne), Tony Matarrelli (Presidente della Regione Puglia), Isabella Lettori (Consigliera Regionale della Puglia), Antonio Calabrese (Direttore Consorzio CIISAF), ​Ercole Saponaro (Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Brindisi), Fernanda Prete (Dirigente Politiche Sociali Brindisi Provincia), Giuseppina Scarano (Garante Comunale dei Diritti delle Persone con disabilità), Anna Chiara De Nozza (ARPAL Puglia), Roberto Fusco (Consigliere del Comune di Brindisi), Massimiliano Fiorentino (Presidente CROAS Puglia), Don Mimmo Roma (Cattedrale di Brindisi), Carmelo Grassi (Fondazione Nuovo Teatro Verdi), Carmen Taurino (Dirigente del Liceo Classico “B. Marzolla” e Liceo Artistico-Musicale “Simone-Durano”).

​Un ringraziamento particolarmente caloroso ed emozionato va a tutte le associazioni e gli amici presenti sul palco Ilaria Caravaglio, Alfonso De Giorgi, Mary Diodicibus, Daniela Errico, Tony Bottazzo, Cooperativa Sociale Immaginabile, Desteenazione, FM Musica e spettacolo ed anche in platea.

Ed ancora grazie a Stefano Luisi, rappresentante dell’ufficio del Garante, per le splendide e toccanti parole espresse a favore dell’iniziativa:

​”Ho appreso che l’evento era in omaggio a San Francesco. Lui si è spogliato, è diventato uno degli ultimi e ci ha insegnato l’accoglienza, l’umiltà e l’inclusione. Desidero ringraziare gli organizzatori, le famiglie, gli educatori, gli artisti e tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa. Ma soprattutto desidero ringraziare i protagonisti di questa serata, che con il loro talento ci offrono un messaggio potente: la diversità non è un limite, ma una ricchezza.

​Che questo omaggio a San Francesco diventi per tutti noi un invito a costruire una società più giusta, più accogliente e più umana. Non servono tante parole ma le emozioni che sul palco gli attori tutti staranno a regalare.”

​E le emozioni, sul palco del Verdi, non sono certo mancate. I ragazzi di AIPD Brindisi hanno saputo trasformare i testi e le musiche di un’opera storica in un inno alla vita, dedicando lo spettacolo all’amica Paoletta, scomparsa prematuramente da circa un anno, ed abbattendo idealmente ogni barriera perché, quando si dà spazio all’amore, non esistono limiti.

Solo ali per volare insieme verso un futuro più inclusivo!