Sta crescendo di giorno in giorno l’attenzione attorno a “Mestieri e attività storiche di Brindisi – Volume 2” di Giovanni Membola, edito da Brundisium.net. Un libro che racconta il passato e il presente delle attività commerciali e artigiane della città, illuminando allo stesso tempo le prospettive future della comunità. Il volume si sta affermando in libreria con ottimi riscontri di pubblico e una critica particolarmente positiva, confermando la vitalità di un progetto editoriale che continua a essere un punto di riferimento. Un segnale importante per una Brindisi che, negli ultimi anni, sta riscoprendo la forza della propria memoria e il ruolo delle attività che l’hanno formata.

Alla realizzazione del progetto ha contribuito anche il lavoro giornalistico svolto negli anni su Il 7 Magazine, dove molte di queste storie sono state raccontate per la prima volta, raggiungendo un pubblico vasto e multiforme. La qualità del lavoro di ricerca e narrazione ha attirato l’attenzione anche oltre i confini cittadini: Rai3 ha ospitato Giovanni Membola nei propri studi, dedicando spazio al suo impegno e al valore culturale del progetto. Un riconoscimento che conferma l’importanza di un’opera capace di restituire alla comunità il senso profondo delle proprie radici.

Il libro è disponibile nelle principali librerie cittadine — Feltrinelli Point, Mondadori Bookstore, Libreria Indipendenza ed Edicola Fontana De Torres — insieme al primo capitolo della serie, ancora reperibile e richiesto. Una presenza preziosa sugli scaffali, soprattutto in vista del Natale: un dono che sostiene la cultura del territorio e valorizza chi ogni giorno la custodisce e la tramanda, un gesto che aiuta a preservare una storia collettiva fatta di lavoro, competenze e legami profondi.

Mestieri e attività storiche di Brindisi – Volume 2 prosegue il percorso avviato con il primo libro, raccogliendo 50+1 storie di imprese agricole, artigiane e commerciali che hanno attraversato generazioni. Sono attività che hanno accompagnato la crescita della città, costruendo un tessuto economico capace di evolversi, affrontare crisi, rinnovarsi. Membola restituisce queste vite con una scrittura attenta ai dettagli, capace di riportare alla luce gesti quotidiani, voci, odori di botteghe e officine, sorrisi e fatiche di chi ha lavorato con dedizione e discrezione, lasciando un’eredità che ancora oggi rappresenta un patrimonio prezioso.

La raccolta diventa un vero e proprio atlante umano, in cui si intrecciano biografie, fotografie d’epoca, ricordi familiari e passaggi generazionali. Tra le pagine emerge la trama di una comunità che ha costruito la propria identità attraverso il saper fare, la continuità, la perseveranza. Il libro si offre così come chiave di lettura per comprendere la Brindisi di oggi e le energie che l’hanno alimentata nel tempo.

Ogni storia dimostra che la memoria può diventare una leva per il futuro. Artigiani che hanno trasmesso tecniche antiche, commercianti capaci di attraversare epoche complesse, agricoltori che hanno innovato nel solco della tradizione, famiglie che hanno trasformato un negozio in un luogo di comunità: l’eredità di questi percorsi non chiama alla nostalgia, bensì alla consapevolezza. Guardare indietro diventa un modo per leggere il presente e immaginare nuove opportunità.

Anche per questo, le presentazioni del volume stanno diventando occasioni di dialogo e riconoscimento reciproco. La prima, il 24 ottobre al Museo Archeologico “Francesco Ribezzo”, ha visto un pubblico numeroso e partecipe, con testimonianze spontanee e ricordi condivisi. Momenti che rivelano il bisogno della città di ritrovarsi attorno alle proprie storie, e la capacità dei racconti di lavoro di unire generazioni e percorsi diversi. Ogni incontro invita a riflettere su come l’esperienza di ieri possa sostenere le sfide di oggi.

Giovanni Membola, brindisino classe 1964, da trent’anni dedica il suo impegno alla ricerca e alla diffusione della storia locale. Giornalista, scrittore, socio della Società di Storia Patria per la Puglia, ha fondato nel 1995 Brindisiweb.it, quando il web era ancora un territorio quasi inesplorato. Ha pubblicato numerosi volumi, collaborato con testate locali e condotto ricerche che hanno contribuito a ricomporre il mosaico della memoria cittadina. Nel 2024 gli è stata conferita la Stella al Merito del Lavoro, riconoscimento che sintetizza la sua dedizione civile e culturale.

Con questo nuovo volume, Membola rafforza la sua missione: salvare la storia dei mestieri, dei negozi e delle famiglie che hanno segnato la vita quotidiana di Brindisi. Ogni suo libro rappresenta un atto di cura verso la città, un modo per custodire ciò che è stato costruito con anni di impegno e passione.

In vista delle festività, “Mestieri e attività storiche di Brindisi – Volume 2” si conferma come un’idea regalo dal valore speciale. Un libro che porta con sé un gesto di attenzione verso la memoria, verso chi ha costruito la città, verso la cultura locale che merita di essere sostenuta. Regalare questo volume significa offrire un viaggio nel tempo, un taccuino di storie che raccontano la dignità del lavoro e la forza delle relazioni che rendono Brindisi una comunità viva.

È un dono che alza il velo della memoria, rafforza il legame con la città e valorizza chi mantiene viva la cultura del territorio — librai, studiosi, artigiani, operatori culturali, associazioni. Un regalo che parla di identità, conoscenza e gratitudine.

E rappresenta, soprattutto, un invito: continuare a guardare Brindisi con occhi nuovi, attraverso le storie che l’hanno costruita e attraverso quelle che restano ancora da scrivere.