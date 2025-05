Sabato 10 maggio, alle 16, verrà installata una “Ghost bike” a Mesagne, sul luogo in cui il giovane ciclista senegalese Lamine Barro ha tragicamente perso la vita lo scorso 1° maggio. La Ghost bike, una bicicletta completamente bianca, è il simbolo internazionale che ricorda le vittime della strada e richiama l’attenzione sull’urgenza di adottare misure di sicurezza più efficaci.

Il corteo commemorativo è organizzato da CGIL, Cicloamici FIAB Mesagne, FIAB Brindisi, Associazione Comunità Africana Brindisi e Comune di Mesagne.

La partenza sarà dalle ore 16 da piazza IV Novembre a Mesagne (da Brindisi, per raggiungere in bici Mesagne, il raduno è fissato alle 15 in Piazza Vittoria). Il corteo ciclistico raggiungerà il luogo dell’incidente dove sarà installata la “Ghost bike”.

Lamine Barro aveva 28 anni, una moglie e figli rimasti in Senegal. Utilizzava quotidianamente la bicicletta come unico mezzo per recarsi al lavoro. Nonostante indossasse un giubbotto catarifrangente, questo non è stato sufficiente a proteggerlo lungo una strada tristemente nota per la sua pericolosità, priva di marciapiedi e piste ciclabili, intensamente trafficata specialmente nei periodi primaverili ed estivi. La stessa strada è l’unica via di collegamento per le popolate contrade Palmitella e Torretta. Pedoni e ciclisti non hanno alternative e devono percorrerla in condizioni di scarsa sicurezza. E’ dal 2004 che i Cicloamici FIAB propongono agli amministratori di Mesagne misure di moderazione del traffico e la costruzione di una ciclopedonale.

Questa iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla necessità di garantire sicurezza a pedoni e ciclisti, con particolare attenzione verso coloro che usano la bicicletta per lavoro e non hanno alternative di mobilità. Inoltre, mira ad accendere i riflettori sul tema della salute e della sicurezza sul lavoro, in un contesto drammatico che ha visto nel 2024 oltre 28.000 infortuni sul lavoro in Puglia, di cui 75 mortali, e più di 500.000 infortuni in Italia, con oltre 1.070 decessi.

In questo senso, l’iniziativa si inserisce anche nel percorso referendario promosso per l’8 e 9 giugno, in cui uno dei quesiti punta proprio a rafforzare le tutele sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Sindaco di Mesagne ha sottolineato che l’amministrazione comunale è già impegnata in un progetto mirato ad aumentare gli standard di sicurezza sulla strada provinciale Mesagne-San Vito. Il progetto prevede la realizzazione di cinque attraversamenti pedonali rialzati, l’installazione di segnaletica verticale più visibile e la conversione della strada in “Zona 30”. L’intervento è reso possibile grazie all’acquisizione della strada al patrimonio comunale e al completamento dei sottoservizi e del rifacimento del manto stradale.

Parallelamente, le associazioni coinvolte hanno avviato una raccolta fondi per sostenere la famiglia di Lamine Barro e invitano la cittadinanza a contribuire generosamente. Chi desidera contribuire può effettuare un bonifico sul conto corrente di Banca Etica iban n.IT06 D050 1804 0000 0001 7038 035 oppure utilizzare Satispay CGIL Brindisi con causale “ familiari Lamine Barro”.

La sicurezza stradale è un diritto imprescindibile. Ricordare Lamine Barro e tutte le vittime della strada e del lavoro è un dovere morale e civile.

Per ulteriori informazioni e per contribuire alla raccolta fondi, è possibile contattare direttamente le associazioni organizzatrici.

CGIL Brindisi

Cicloamici FIAB Mesagne

FIAB Brindisi

Associazione Comunità Africana Brindisi

Comune di Mesagne