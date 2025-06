Il Coordinamento Provinciale di Libera Brindisi insieme ai familiari di Marcella Di Levrano organizzano una celebrazione eucaristica in memoria di Marcella Di Levrano, giovane donna mesagnese vittima innocente delle mafie, il giorno 24 giugno alle ore 18.30 presso la Chiesa Madre di Mesagne, sita nel centro storico della città, in piazza IV Novembre 28.

Marcella fu assassinata dalla Sacra Corona Unita a soli 26 anni il 5 aprile 1990 per aver raccontato quanto sapeva su quest’organizzazione criminale, all’epoca quasi sconosciuta.

Marcella ha dato un importante contributo di verità a partire dal 24 giugno 1987, quando è entrata per la prima volta nella Questura di Lecce per raccontare quanto sapeva della Sacra Corona Unita.

Le sue dichiarazioni sono state registrate e si sono rivelate preziose per i successivi processi contro la mafia salentina.

Per questo, vogliamo ricordare Marcella non solo il giorno dell’omicidio, ma anche il 24 giugno di ogni anno, per ringraziarla per il suo esempio e per sentirla ancora più viva, traendo ispirazione dal suo coraggio di raccontare la verità.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Coordinamento Provinciale di Libera Brindisi