L’Associazione Una Valle di Libri, in collaborazione con la Banca di Credito Cooperativo di Ostuni, organizza un nuovo appuntamento culturale all’insegna della lettura, del dialogo e della riflessione. Partner istituzionali della rassegna il Comune di Ostuni e la Regione Puglia

Martedì 10 Febbraio 2026, alle ore 18.00, presso la Sala Convegni della BCC Ostuni (Largo Monsignor Italo Pignatelli n. 2, 3° piano), sarà ospite Fabio Macaluso, che presenterà il suo libro “Volevo un tè al limone. La mia vita da bipolare”, in dialogo con Franco Colizzi.

Il volume è un memoir autobiografico in cui l’autore racconta il proprio percorso di vita segnato dal disturbo bipolare, tra successi professionali, fragilità personali e un cammino verso la consapevolezza. La presentazione offrirà al pubblico un’occasione di riflessione sui temi della salute mentale, del supporto e della resilienza, attraverso la forza della scrittura.

L’incontro rappresenta un momento di cultura aperto a tutti, per promuovere il valore della lettura come strumento di dialogo e condivisione.

