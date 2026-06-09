Gentili Direttori, cari concittadini,

mi chiamo Francesco Ragione, Presidente Emerito del Circolo Ippico Mitrano di Brindisi, Tecnico Nazionale della Federazione Italiana Sport Equestri,

Medaglia d’Oro al Merito Sportivo.

Scrivo per ricostruire una storia con rispetto e trasparenza.

Nel lontano 1970 fui promotore del ritorno dell’Arcivescovo a cavallo nella Processione del Corpus i. Per ventidue anni, fino al 1992, quella tradizione si svolse con ordine, decoro e sicurezza totale. Fu merito della Scuola Federale di Equitazione del Circolo Ippico Mitrano: personale qualificato, cavalli addestrati e bardature fatte realizzare ad hoc.

Un servizio che la nostra Scuola offrì alla città e alla Chiesa per devozione e senso di appartenenza.

Quella tradizione si interruppe quando nell’organizzazione iniziarono a intromettersi persone e figure estranee al vero mondo equestre. Mancavano la conoscenza, lo stile e il rispetto delle regole che per noi della Cavalleria sono fondamentali. Per coerenza e responsabilità, preferimmo fare un passo indietro. Non era più possibile garantire gli stessi standard di sicurezza e dignità.

Negli ultimi anni ci sono stati incidenti che hanno coinvolto Vescovi . Episodi dolorosi che impongono la massima prudenza. Proprio per questo ho sentito il dovere di scrivere con rispetto all’Arcivescovo Mons. Giovanni Intini. Non per imporre nulla, ma per offrire la mia esperienza di oltre cinquant’anni: con gente professionale del vero campo equestre e protocolli chiari, il rischio si riduce al minimo. È ciò che abbiamo dimostrato per oltre due decenni a Brindisi.

La motivazione di questa mia lettera è semplice: non si può e non si deve nascondere chi è stato e chi è la memoria storica della Processione del Corpus Domini con l’Arcivescovo a cavallo. Ventidue anni di storia, di servizio e di sicurezza non sono un dettaglio. Sono parte dell’identità religiosa e civile di questa città. Tacere significherebbe tradire quel lavoro e quei valori.

Desidero ricordare con affetto un legame di stima tra la Chiesa brindisina e il nostro mondo. L’Arcivescovo Mons. Settimio Todisco fu Socio Onorario del Circolo Ippico Mitrano e fu nominato Cavaliere con tessera rilasciata dalla Federazione Italiana Sport Equestri. Segni di un cammino comune tra fede, tradizione e rispetto delle regole.

Negli ultimi giorni ho inviato alcune comunicazioni ad Arcivescovo e Segreteria per offrire questa riflessione. A oggi non ho ricevuto riscontro.

Pubblico quindi questa lettera aperta solo per chiarezza e per rispetto della verità storica, nella speranza che il dialogo e l’ascolto restino sempre il cammino migliore per la nostra città.

Resto a disposizione della Curia per qualsiasi confronto costruttivo, sempre nel pieno rispetto delle decisioni dell’Autorità Ecclesiastica.

Con devozione e amore per Brindisi,

Francesco Ragione

Presidente Emerito Circolo Ippico Mitrano di Brindisi

Tecnico Nazionale FISE –

Medaglia d’Oro al Merito Sportivo