Tornano in piazza le Uova di Pasqua AIL. Dal 20 al 22 marzo i volontari saranno presenti a Brindisi e nei comuni della provincia per la tradizionale raccolta fondi a sostegno della ricerca e dell’assistenza ai pazienti affetti da leucemie, linfomi e mieloma. Domenica 22 marzo, in piazza Vittoria a Brindisi, sarà presente anche il dott. Domenico Pastore, direttore dell’UOC di Ematologia dell’ospedale Perrino, che incontrerà cittadini e sostenitori presso lo stand AIL.

I fondi raccolti contribuiranno a finanziare progetti di ricerca scientifica a livello nazionale, borse di studio per giovani ricercatori e, sul territorio, servizi essenziali per i pazienti. Tra questi, la presenza stabile nel reparto di Ematologia di figure professionali dedicate come psicologa, nutrizionista e data manager, oltre al supporto alle attività cliniche.

“Questa iniziativa rappresenta una risorsa fondamentale – dichiara la presidente di AIL Brindisi, Carla Sergio -. Grazie alla partecipazione dei cittadini possiamo rafforzare concretamente l’assistenza ai pazienti e sostenere il lavoro del reparto”.

Negli ultimi mesi AIL Brindisi ha inoltre contribuito al potenziamento dell’Ematologia del Perrino con la donazione di attrezzature, tra cui poltrone per prelievi, poltrone relax per le degenze e bilance professionali.

“Il supporto dell’AIL è determinante non solo per la ricerca, ma anche per garantire qualità e continuità nelle cure – sottolinea il dott. Pastore -. La vicinanza della comunità fa la differenza”.

Accanto alle uova di cioccolato (al latte o fondente), quest’anno saranno disponibili anche peluche e una pianta di ulivo “cipressino”. I volontari AIL saranno presenti anche all’ospedale Perrino mercoledì 25 marzo.

Queste è l’elenco delle piazze della provincia di Brindisi coinvolte nella manifestazione:

– Brindisi (Piazza Vittoria) – 20, 21 e 22 marzo

– Brindisi (Parrocchia S. Giustino De Jacobis – Bozzano) – 22 marzo mattina

– Carovigno (Corso Vittorio Emanuele) – 22 marzo mattina

– Ceglie M.ca (Presidio Territoriale Assistenza, Largo San Rocco) – 20 marzo mattina

– Ceglie M.ca (Via San Rocco) – 21 e 22 marzo

– Cisternino (Piazza Garibaldi – c/o Villa Comunale) – 22 marzo mattina

– Erchie (Piazza Umberto I) – 22 marzo mattina

– Fasano (Piazza Ciaia) – 20, 21 e 22 marzo

– Pezze di Greco (Piazza XX Settembre) – 22 marzo mattina

– Francavilla F.na (Piazza M.llo Dimitri) – 20, 21 e 22 marzo

– Latiano (Piazza Capitano Vincenzo D’Ippolito) – 20, 21 e 22 marzo

– Latiano (Piazza Umberto I) – 20, 21 e 22 marzo

– Mesagne (Piazza Vittorio Emanuele, c/o Colonna votiva) – 22 marzo mattina

– Oria (Piazza Lorch) – 22 marzo mattina

– Ostuni (Piazza Italia – c/o Istituto Pessina) – 22 marzo mattina

– San Donaci (Piazza Pompilio Faggiano) – 22 marzo mattina

– San Michele S.no (Piazza Marconi) – 20, 21 e 22 marzo

– San Pietro Vernotico (Via Brindisi, 212, c/o Chiesa SS. Angeli Custodi) – 22 marzo mattina

– San Vito dei Normanni (Piazza Giovanni Paolo II) – 22 marzo mattina

– Torre S. Susanna (Piazza Umberto I) – 22 marzo mattina

– Tuturano (Via Antonio Vivaldi, c/o Associazione FrAzione) – 21 e 22 marzo

Per informazioni:

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