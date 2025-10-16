Nel corso della serata di gala organizzata dalla Utac Viaggi per l’annuale incontro con i propri Fornitori e Collaboratori , Davide Carito (Resp. Comunicazione e Marketing) ha presentato il nuovo catalogo Grecia – Turismo Scolastico a.s. 2025/2026. 32 pagine ricche di informazioni e dettagli per organizzare al meglio il proprio viaggio d’istruzione in Grecia. 24 diversi itinerari (tour) per viaggi in aereo e in nave della durata di 4/5/6/7 giorni, con possibilità di soggiorno in tre diverse tipologie di albergo (3* sup. – 4* standard – 4* sup.).

Vasta gamma di hotels e ristoranti in tutte le località della Grecia, con la potenzialità di costruire l’itinerario secondo ogni specifica esigenza. Il catalogo illustra nei dettagli ogni singolo servizio: Viaggio Nave, Viaggio Aereo, Hotels, Ristoranti, Noleggio Pullman, Servizio Guida, Servizio Assistenza, Garanzie Assicurative. Non mancano le informazioni di carattere generale: ingressi Musei e Siti Archeologici, descrizioni delle località e dei principali siti archeologici, distanze chilometriche. Il catalogo oltre alla versione cartacea è consultabile al sito www.utacviaggi.com .

Sin dalla sua nascita (1983) la Utac Viaggi ha optato per una scelta precisa: operare su poche destinazioni (in primis la Grecia) e su queste offrire il meglio. La strada intrapresa consente di curare ogni dettaglio, scoprire e promuovere nuove strutture ricettive e della ristorazione, individuare siti ed attività/eventi di particolare interesse, essere costantemente aggiornati su ogni tematica sociale/economica inerente la Grecia e le sue normative sul turismo. Si avvale esclusivamente della collaborazione di esperte Guide Professionali in grado di trasmettere non solo conoscenze ma anche sentimenti ed emozioni. Gli assistenti (tutti di lingua Italiana), conoscono molto bene le particolari esigenze dei gruppi Italiani, sono in grado di intervenire con tempestività in ogni situazione che lo richieda. Utac Viaggi con i propri fornitori/clienti/consulenti/collaboratori, non si limita ai soli rapporti commerciali ma dà vita ad una vera comunità aziendale. All’interno della stessa vi è un continuo interscambio di conoscenze che genera quei solidi rapporti di reciproca fiducia che sono alla base della continuità, del successo di un’azienda e della piena soddisfazione dei suoi clienti.

Utac Viaggi s.p.a. aderisce al Codice Mondiale di Etica del Turismo impegnandosi a favorire un turismo responsabile, volto al rispetto dell’ambiente e del patrimonio artistico/culturale, nonché alla qualità dell’offerta. Si impegna inoltre a favorire azioni di sostegno per la diffusione della cultura del turismo etico/responsabile e a condividere azioni e progetti specifici.

Nel terminare il suo intervento Davide Carito ha tenuto a sottolineare che

il settore del turismo certamente non è quello del 1983, “tutto scorre”, ma nell’azienda permane la stessa passione con cui allora, grazie all’intuizione del fondatore Antonio Carito, è nata questa entusiasmante avventura.