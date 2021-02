Il Vice Questore della Polizia di Stato Pasqualina CIACCIA, Dirigente della Polizia Stradale di Brindisi, dal 1° marzo prossimo termina il proprio servizio, andando in quiescenza. In Polizia dal 1987, dal gennaio 2015 ha assunto, dopo diversi incarichi, la Dirigenza della Polizia Stradale di Brindisi.

A coronamento dell’indelebile esperienza lavorativa nella Provincia di Brindisi, il V.Q. CIACCIA porge un cordiale saluto di apprezzamento al Prefetto, al Questore ai loro funzionari e collaboratori, al Dirigente il Compartimento Polstrada Bari, ai Dirigenti e Operatori delle altre Specialità, al personale dell’Amministrazione Civile, ai Rappresentanti degli Uffici Giudiziari, alle altre Forze di Polizia, agli Amministratori Locali e Provinciali. Rivolge altresì un particolare ringraziamento agli organi di informazione per la professionalità dimostrata nel loro difficile compito. Un vivo sentimento di gratitudine è rivolto anche ai Sindacati di Polizia, che si sono rivelati interlocutori fondamentali nella ricerca di un confronto costruttivo fra tutti gli operatori.

Dedica infine un abbraccio affettuoso a tutto il personale della Polizia Stradale di Brindisi e di Fasano, dicendosi orgogliosa per essere stata Dirigente di un team di specialisti che hanno contribuito a promuovere sempre maggiori margini di sicurezza stradale: forte rimane il rammarico di non aver potuto salutarli in modo diverso, a causa dell’attuale stato di pandemia.