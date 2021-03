Martedì 30 e mercoledì 31 marzo in programma, in provincia di Brindisi, due giornate di vaccinazione domiciliare anti Covid a cura dei medici di famiglia, in attesa dell’avvio ufficiale previsto per il 6 aprile, come da calendario regionale. Lo annuncia il direttore generale della Asl, Giuseppe Pasqualone. “Ieri – spiega – è stato siglato un protocollo tra Asl e medici di medicina generale che indica le modalità della vaccinazione per gli anziani over 80, che si sono prenotati tramite Cup o farmacia, e i soggetti estremamente fragili. L’adesione dei medici al percorso per le due giornate è su base volontaria e sarà un’occasione per calibrare il sistema della vaccinazione domiciliare”.

Per superare le difficoltà legate alla preparazione del vaccino dal flaconcino multidose, la Farmacia dell’Ospedale Perrino predisporrà le singole dosi che saranno inserite in buste sterili per poter essere trasportate.

L’etichetta apposta su ciascuna dose riporterà denominazione del medicinale, numero di lotto, data e ora di scadenza. “Nelle due giornate – spiega Donato Monopoli, segretario regionale della Federazione dei Medici di famiglia – verranno vaccinati a domicilio over 80 che si erano già prenotati e sono stati inseriti in elenchi forniti ai medici dai Distretti sociosanitari. Le dosi confezionate singolarmente verranno ritirate dai medici direttamente nella Farmacia ospedaliera del Perrino. L’Asl Brindisi allerterà il 118, nei giorni della vaccinazione, per interventi in caso di emergenza post somministrazione, su richiesta specifica dei medici di famiglia”. Il medico di medicina generale rilascerà al paziente un certificato vaccinale provvisorio con indicazione del tipo di vaccino, data di somministrazione, numero di lotto, data dell’effettuazione della seconda dose, numeri di emergenza da contattare in caso di reazione avversa.

UFFICIO STAMPA ASL BR