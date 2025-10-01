Dopo il positivo esordio casalingo al palazzetto dello sport “Elio Pentassuglia”, la Valtur Brindisi vuole continuare a vivere giornate di grandi emozioni con il popolo biancoazzurro che ancora una volta ha confermato tutta la propria passione, calore e amore per la squadra.
A partire dalle ore 10:00 di mercoledì 01 ottobre, sarà possibile acquistare i biglietti singoli per assistere ai prossimi match interni di campionato Valtur Brindisi. Due big match contro squadre di alto livello costruite per obiettivi importanti: Scafati, in occasione del turno infrasettimanale di mercoledì 8 ottobre, e Forlì, anticipo serale di sabato 25 ottobre alle ore 20:30 al PalaPentassuglia.
Sarà possibile acquistare i ticket online al seguente link https://newbasketbrindisi.vivaticket.it/, presso tutti i punti vendita abilitati sul territorio nazionale e presso il New Basket Store (chiuso il lunedì mattina e la domenica, aperto tutti i giorni ore 09:30-13:00; 16:45-20:15.)
Si comunica che anche quest’anno le singole partite avranno quattro tipologie di prezzo differenti (CAT A+, A, B, C):
CATEGORIA A+: 4 PARTITE *(a partire da €19)
CATEGORIA A: 7 PARTITE *(a partire da €14)
CATEGORIA B: 4 PARTITE *(a partire da €12)
CATEGORIA C: 4 PARTITE *(a partire da €10)
MATCH IN VENDITA:
• Valtur Brindisi vs Givova Scafati |CATEGORIA B|– mercoledì 8 ottobre ore 20:30
• Valtur Brindisi vs Unieuro Forlì |CATEGORIA A|– sabato 25 ottobre ore 20:30
TICKETS IN VENDITA:
• New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso la domenica e il lunedì mattina)
• online sul sito www.vivaticket.it
• punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio
• botteghino del Pala Pentassuglia con apertura 90 minuti prima della palla a due
ABBONAMENTI IN VENDITA:
Fino alle ore 20.15 di martedì 7 ottobre sarà ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento alla stagione 25/26, finestra eccezionale per tutti coloro che volessero abbonarsi e assistere alle diciotto partite casalinghe Valtur Brindisi. Abbonamenti in vendita al New Basket Store, online su Vivaticket e nei punti vendita abilitati sul territorio.
GRAFICA PREZZI VS SCAFATI
GRAFICA PREZZI VS FORLÌ
