October 1, 2025
Ott 1, 2025    Posted by    news 0

Dopo il positivo esordio casalingo al palazzetto dello sport “Elio Pentassuglia”, la Valtur Brindisi vuole continuare a vivere giornate di grandi emozioni con il popolo biancoazzurro che ancora una volta ha confermato tutta la propria passione, calore e amore per la squadra.

A partire dalle ore 10:00 di mercoledì 01 ottobre, sarà possibile acquistare i biglietti singoli per assistere ai prossimi match interni di campionato Valtur Brindisi. Due big match contro squadre di alto livello costruite per obiettivi importanti: Scafati, in occasione del turno infrasettimanale di mercoledì 8 ottobre, e Forlì, anticipo serale di sabato 25 ottobre alle ore 20:30 al PalaPentassuglia.

Sarà possibile acquistare i ticket online al seguente link https://newbasketbrindisi.vivaticket.it/, presso tutti i punti vendita abilitati sul territorio nazionale e presso il New Basket Store (chiuso il lunedì mattina e la domenica, aperto tutti i giorni ore 09:30-13:00; 16:45-20:15.)

Si comunica che anche quest’anno le singole partite avranno quattro tipologie di prezzo differenti (CAT A+, A, B, C):
 
CATEGORIA A+: 4 PARTITE *(a partire da €19)
CATEGORIA A: 7 PARTITE *(a partire da €14)
CATEGORIA B: 4 PARTITE *(a partire da €12)
CATEGORIA C: 4 PARTITE *(a partire da €10)
 
 MATCH IN VENDITA:

• Valtur Brindisi vs Givova Scafati |CATEGORIA B|– mercoledì 8 ottobre ore 20:30
• Valtur Brindisi vs Unieuro Forlì |CATEGORIA A|– sabato 25 ottobre ore 20:30
 
 
TICKETS IN VENDITA:

• New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso la domenica e il lunedì mattina)
• online sul sito www.vivaticket.it
• punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio
• botteghino del Pala Pentassuglia con apertura 90 minuti prima della palla a due
 
ABBONAMENTI IN VENDITA:
Fino alle ore 20.15 di martedì 7 ottobre sarà ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento alla stagione 25/26, finestra eccezionale per tutti coloro che volessero abbonarsi e assistere alle diciotto partite casalinghe Valtur Brindisi. Abbonamenti in vendita al New Basket Store, online su Vivaticket e nei punti vendita abilitati sul territorio.

GRAFICA PREZZI VS SCAFATI

GRAFICA PREZZI VS FORLÌ

Related Posts

Toni Matarrelli si dimette da sindaco di Mesagne. Ora punta alle regionali con il PD

I 100 anni di Camilleri nel nuovo saggio di Gabriele D’Amelj Melodia. Di Marco Greco

Zoosafari gratuito per le scuole primarie e dell’infanzia fasanesi

Flash mob per la Palestina al Perrino

Cocaina, ketamina ed ecstasy: arrestati quattro ragazzi

Tops Energy: a Brindisi, revamping di due impianti fotovoltaici da 1 MW con inverter FIMER PVR-65-TL

No Comments

Leave a Comment