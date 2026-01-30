January 31, 2026
Gen 30, 2026

Trasferta nuovamente amara per la Valtur Brindisi che accarezza il sogno di una rimonta incredibile negli ultimi minuti di gioco dal -15 fino al -3, ma il finale premia i padroni di casa della Victoria Libertas che staccano in classifica i pugliesi ora distanti quattro punti e differenza punti ribaltata nello scontro diretto (+4 Brindisi all’andata, +8 Pesaro al ritorno). MVP del match Tambone autore di 29 punti con 15/15 dalla lunetta mentre non basta una delle migliori prestazioni di Francis da top scorer dei suoi con 22 punti.

 

Inizio a spron battuto per i padroni di casa, in vantaggio 12-5 nei primi quattro minuti di gioco. I canestri di Esposito in post basso e Copeland dalla distanza permettono a Brindisi di rispondere immediatamente ad una partenza dettata dall’alto ritmo imposto dai padroni di casa (17-15 al 7’). Il sorpasso arriva a fine primo quarto dopo un fallo tecnico fischiato per proteste a coach Spiro Leka, ma sull’altro versante il fallo antisportivo chiamato nell’azione successiva a Francis permette alla VL di chiudere in vantaggio la prima frazione: 24-21. L’ingresso di Dut Biar garantisce centimetri e stazza nel pitturato in fase difensiva, quello di Francis invece punti in transizione per i cinque punti in fila che valgono il nuovo mini vantaggio sul 27-28. Brindisi concede solo 5 punti in 5 minuti e mezzo agli avversari poggiandosi sulla solida prova di un ottimo Dut Biar. Le triple di Virginio e Tambone sbloccano Pesaro dall’impasse, marchiando il break di 12-3 a favore di Pesaro per il massimo vantaggio di +8 (41-33 al 18’), prima della tripla di capitan Radonjic a fissare il primo tempo sul punteggio di 41-37. Al rientro in campo Miniotas realizza due canestri consecutivi e Tambone la tripla del parziale di 7-0 che vale il primo vantaggio in doppia cifra del match (48-37). Dopo il timeout chiamato da coach Bucchi, Esposito e Francis muovono la retina ma sono le penetrazioni al ferro concesse agli incursori pesaresi a tagliare in due la difesa brindisina. Valtur vive il momento di massima difficoltà, Miani prova ad entrare in ritmo ma il fallo e canestro da tre punti ad opera di Tambone rispedisce indietro i tentativi di rimonta (59-48 al 27’). Bucchi tenta di sparigliare le carte schierando una zona 3-2 con Mouaha incaricato in punta mentre Francis commette il quarto fallo personale dopo 15 minuti in campo e Pesaro cavalca l’inerzia scappando via sul +15 al 29’ sul 66-51. Miani si conferma l’uomo più in fiducia riportando i suoi sotto la doppia cifra di svantaggio ad inizio ultimo periodo per un contro break di 0-8 (66-59). Dopo il timeout in panchina VL, è ancora Tambone a prendersi la scena a campo aperto, protagonista di due azioni da canestro e fallo subito sotto canestro per il nuovo +15 (77-62 al 35’). L’asse Francis-Vildera è l’ultima carta da giocarsi in casa biancoazzurra, per un nuovo strappo di 0-7 a valere il 77-69 a quattro minuti dal termine. Francis ha una nuova fiammata da otto punti in fila riportando i suoi a un solo possesso di distacco a 100” dalla fine (80-77) ma gli errori al tiro di Miani, Francis e Cinciarini spengono gli ulteriori tentativi di aggancio. Radonjic pareggia la differenza punti con la tripla del -4 a 6” dalla fine ma il fallo antisportivo chiamato a Miani nei secondi finali indirizza definitivamente il match e scontro diretto.

 

Si tornerà in campo domenica 8 febbraio per la prima di tre partite consecutive da giocare al PalaPentassuglia: match contro Bergamo alle ore 18:00, biglietti in vendita e disponibili a partire da €14 su Vivaticket e al New Basket Store.

 

IL TABELLINO

VICTORIA LIBERTAS PESARO- VALTUR BRINDISI: 90-82 (24-21, 41-37, 66-55, 90-82)

VICTORIA LIBERTAS PESARO: Bucarelli 29 (4/9, 2/2, 6 r.), Virginio 12 (1/1, 2/4, 2 r.), Bertini 7 (1/2, 1/4, 2 r.), De Laurentiis 4 (2/3, 1 r.), Trucchetti (0/1, 0/1, 2 r.), Maretto 5 (2/3, 0/1, 7 r.), Fainke (2 r.), Miniotas 10 (4/12, 6 r.), Tambone 23 (3/4, 4/7, 2 r.), Leonardi, Sakine Yassine ne. Coach: Leka.

VALTUR BRINDISI: Copeland 13 (1/6, 2/5, 2 r.), Cinciarini 6 (0/2, 2/6, 6 r.), Francis 22 (2/2, 6/14, 1 r.), Mouaha 8 (2/2, 0/1, 2 r.), Vildera 4 (2/3, 6 r.), Miani 12 (3/5, 1/4, 10 r.), Esposito 8 (4/7, 0/1, 4 r.), Radonjic 6 (0/3, 2/4, 2 r.), Dut Biar 3 (1/1, 2 st.), Fantoma. Coach: Bucchi.

ARBITRI: Pellicani – Giovannetti – Coraggio.
NOTE – Tiri liberi: Pesaro 29/35, Brindisi 13/16. Perc. tiro: Pesaro 26/54 (9/19 da tre, ro 3, rd 30), Brindisi 28/66 (13/35 da tre, ro 9, rd 26).

 

Ufficio Stampa Valtur Brindisi

