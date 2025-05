Valtur Brindisi è lieta di annunciare il rinnovo contrattuale con l’assistente allenatore Marco Cardillo, che ha firmato un accordo biennale con clausole d’uscita bilaterali al termine del primo anno che decadono automaticamente in caso di promozione in Serie A.

Cardillo completa il coaching staff e lo staff tecnico biancoazzurro, composto da coach Piero Bucchi, dal vice allenatore Marco Esposito e dal confermato preparatore fisico Davide Bocci.

Una connessione umana e professionistica destinata a proseguire con grande soddisfazione di tutte le parti in causa, rinsaldata da una dispendiosa annata vissuta in campo e fuori dal campo al termine di ben quarantacinque partite ufficiali disputate tra regular season, play-in e play-off.

Con circa ottanta presenze in Serie A nel corso della sua carriera cestistica, Cardillo ha rivestito anche i gradi di capitano della New Basket Brindisi contraddistinguendosi per professionalità, dedizione al lavoro instaurando un feeling importante con la tifoseria e ambiente brindisino.

Allenatore e istruttore dei giovani talenti biancoazzurri nei primi due anni post carriera, Cardillo ha intrapreso il percorso da assistente allenatore dedicandosi quotidianamente anche al lavoro individuale di perfezionamento tecnico e tattico della prima squadra.



Congratulazioni Marco, buon lavoro!

Ufficio Stampa Valtur Brindisi