Valtur Brindisi è lieta di annunciare il rinnovo contrattuale con Marco Esposito. Il vice allenatore, che siederà sulla panchina biancoazzurra al fianco di coach Piero Bucchi, ha firmato un accordo biennale con clausole d’uscita bilaterali al termine del primo anno che decadono automaticamente in caso di promozione in Serie A.



Una conferma voluta e desiderata da entrambe le parti per un professionista che ha fatto ritorno lo scorso anno a Brindisi, nella sua città, dopo una lunga trafila di esperienze in territorio nazionale e internazionale.



Classe 1987, ha lavorato a stretto contatto, da video analista e assistente all’Olimpia Milano (2009-2014; 2017-2022), con allenatori di grande tradizione quali Banchi, Pianigiani, Scariolo e Messina vincendo tre Scudetti, due Coppe Italia, due Supercoppe Italiane e una partecipazione alle Final Four di Eurolega 2021.

A Brindisi dal 2014 al 2017 ha vissuto il biennio sotto la gestione di coach Piero Bucchi (sesto posto in regular season e doppio impegno in EuroChallenge ed Eurocup) e l’annata con Meo Sacchetti nel 2016/17. Esperienze anche nel coaching staff della Nazionale Italiana (Europei 2013-15 e torneo pre-olimpico 2017) e alla Pallacanestro Reggiana in Lega A durante la prima parte della stagione 2022/23.



In occasione della fase di qualificazione a EuroBasket 2025, Esposito è entrato a far parte del coaching staff della Nazionale Georgiana, diretta dal capo allenatore Aleksandar Džikić, centrando l’obiettivo della partecipazione agli Europei di basket che si disputeranno dal 27 agosto al 14 settembre 2025.



Congratulazioni Marco, buon lavoro!

Ufficio Stampa Valtur Brindisi