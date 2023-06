Il 16 giugno, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso la Palazzina del Belvedere – Collezione Archeologica Faldetta, si terrà una visita guidata speciale, seguita dal laboratorio “Accendi la tua creatività”.

L’attività proposta dall’Ets Le Colonne, nell’ambito delle Giornate Europee dell’Archeologia promosse in Italia dal Ministero della Cultura, è incentrata sull’illuminazione nell’Antichità Classica.

All’interno della Collezione Archeologica, che custodisce reperti provenienti da tutto il territorio pugliese, sono presenti molteplici esemplari di “Lucerne” di epoca romana.

Durante la visita verranno analizzate le caratteristiche e svelati gli usi di questo particolare reperto.

A seguire, il personale specializzato in archeologia dell’Associazione Le Colonne condurrà l’attività laboratoriale, mostrando le principali tecniche di produzione delle lucerne nei tempi antichi, per poi passare alla realizzazione di manufatti in das che i piccoli partecipanti potranno portare con sé.

L’attività, rivolta ai bambini dai 6 agli 11 anni, è gratuita con prenotazione obbligatoria.

Per info e prenotazioni:

0831 562800

Riferimenti Social

FB: Collezione Archeologica Faldetta

IG: archeofaldetta