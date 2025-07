Venerdì 18 luglio 2025 alle ore 10.00, a bordo della nave anfibia San Giusto, ormeggiata all’interno dell’Arsenale militare di Brindisi, alla presenza del Comandante di Capo della Squadra Navale (CINCNAV) – ammiraglio di squadra Aurelio De Carolis, si svolgerà la cerimonia di avvicendamento tra Italia e Spagna al comando della Forza Anfibia Italo-Spagnola (Spanish Italian Amphibious Force – SIAF) e della Forza da Sbarco Italo-Spagnola (Spanish-Italian Landing Force – SILF).

Dopo 2 anni di comando italiano, il Comandante della Terza Divisione Navale – contrammiraglio Michele Orini – e il Comandante della Brigata Marina San Marco – contrammiraglio Massimiliano Grazioso – cederanno rispettivamente il comando della SIAF e della SILF al Comandante del Grupo Anfibio de Proyecciòn de la Flota (GRUPFLOT) – contrammiraglio Antonio Gonzàlez Del Tànago De La Lastra- e al Comandante della Brigada de Infantería de Marina -Tercio de Armada (BRIMAR-TEAR) – generale di brigata José Maria Sanz Alisedo.

La Forza Anfibia Italo-Spagnola, attivata nel 1996, nasce dalla comune volontà delle due Nazioni di concorrere in forma unificata alle forze multinazionali cui Italia e Spagna normalmente contribuiscono, per la sicurezza collettiva della comunità internazionale.

Approfondimenti:

La SIAF/SILF, Forza Anfibia e da Sbarco Italo-Spagnola, deve la sua origine ad una iniziativa comune delle due Nazioni che, dal 16 settembre 1996, si posero l’obiettivo di concorrere in forma unificata e complementare alle forze multinazionali cui Italia e Spagna normalmente contribuiscono, per la sicurezza collettiva della Comunità Internazionale. Tale accordo è stato seguito da un Memorandum d’Intesa (MoU) fra le due Nazioni e dall’attivazione ufficiale, avvenuta a Barcellona nel novembre del 1998.

La SIAF (Spanish-Italian Amphibious Force)/SILF ( Spanish-Italian Landing Force) è una forza con una struttura di Comando integrata permanente all’interno della quale confluiscono due Componenti simili per dimensioni, struttura di comando e capacità operative:

● la Componente Aeronavale, assicurata dal Comando della Terza Divisione Navale (COMDINAV 3) per l’Italia e dal Comando del Grupo Anfibio de Proyeccion de la Flota (COMGRUPFLOT) per la Spagna, è responsabile dell’imbarco, protezione e trasporto verso l’area dell’obiettivo anfibio, dello sbarco della forza e del supporto delle operazioni;

● la Forza da Sbarco, generata con elementi italiani della Brigata Marina San Marco (BMSM) e spagnoli della Brigada de Infantería de Marina -Tercio de Armada (BRIMAR-TEAR), incaricata della condotta delle operazioni a terra.

● la Forza ha un Comandante della Forza Anfibia Italo-Spagnola (COMSIAF) e un Comandante della Forza da Sbarco Italo-Spagnola (COMSILF) che, nell’ambito delle rispettive competenze, sono responsabili della pianificazione operativa, della definizione degli standard di addestramento e dei requisiti logistici, nonché della pianificazione, preparazione ed esecuzione delle esercitazioni;

● l’incarico di COMSIAF è ricoperto dall’Ammiraglio di COMDINAV 3 o COMGRUPFLOT mentre il COMSILF è il comandante della BMSM o della BRIMAR-TEAR spagnola;

● COMSIAF e COMSILF dipendono dalle rispettive autorità navali nazionali (ALFLOT per la Spagna e CINCNAV per l’Italia), che si alternano in qualità di responsabili della direzione generale, del coordinamento e dell’addestramento avanzato della Forza.

La SIAF/SILF è in grado di assolvere un gran numero di missioni, che vanno dalle operazioni anfibie classiche a quelle di supporto alla pace, dallo spiegamento preventivo alle operazioni su obiettivi limitati, come l’evacuazione di personale civile (Non-combatant Evacuation Operations – NEO), nonché operazioni umanitarie e di soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali.

La volontà dell’Italia e della Spagna è di impegnarsi al massimo nella condotta di attività congiunte e multinazionali in genere, considerandole un fattore chiave della politica di sicurezza europea ed extraeuropea, utile a veicolare un importante messaggio di coesione.

L’importanza delle forze anfibie nella strategia marittima è chiaramente riconosciuta in ambito internazionale. Tale evidenza, nell’ambito della SIAF/SILF, trova un terreno estremamente fertile, che consentirà lo sviluppo delle operazioni Expeditionary e Seabasing per la Proiezione delle Forze dal Mare.

Nel biennio di comando italiano sono state svolte numerose attività addestrative congiunte quali:

– Mare Aperto 2023-2 che ha visto Nave Garibaldi, Nave San Giusto, Nave San Giorgio e Nave San Marco addestrarsi insieme a Nave JUAN CARLOS I dal 19 ottobre al 17 novembre 2023, presso il poligono di Capo Teulada a sud della Sardegna.

– NORDIC RESPONSE 2024, svolta in Norvegia dal 29 gennaio al 30 marzo 2024, dove nell’ambito del Littoral Expeditionary Group (LEG) italiano, Nave Garibaldi e Nave San Giorgio hanno condotto attività anfibie proiettando i Reparti della Brigata Marina San Marco,

integrata da unità del GETEAR;

– Mare Aperto 2024-1, dove le Unità della 3^ Divisione Navale hanno operato in Mar Mediterraneo con le Unità spagnole LHD Juan Carlos I e la LPD GALICIA dal 03 al 24 maggio 2024;

– Mare Aperto 2025 – ITA MINEX 25, svolta dal 24 marzo al 17 aprile 2025 dove era presente una delegazione spagnola a bordo di Nave Trieste per scambio conoscenze tattiche e operative;

– MARFIBEX, svolta dal 12 al 13 maggio 2025 dove nell’ambito del LEG italiano, nei pressi di Rota, Nave SAN GIORGIO, la Brigata Marina San Marco con le unità navali spagnole SPS GALICIA, SPS CASTILLA hanno svolto addestramento anfibio congiunto.