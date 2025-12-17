Si conclude venerdì 19 dicembre, alle ore 18.00, negli spazi del Mediaporto – Biblioteca di Brindisi, la rassegna poetica Canta, mio cuore, i giardini che non sai, un percorso di fine anno interamente dedicato alla poesia come spazio di ascolto, cura e attraversamento del presente.

L’ultimo appuntamento è affidato a Cristina Carlà con Cara, un leporello poetico e un concerto sensoriale ideato come rito lieve: un’esperienza che intreccia parola poetica, suono, profumi e immagini invisibili. Non una semplice lettura, ma un viaggio per i sensi e per l’ascolto, in cui la poesia si fa corpo, respiro, presenza.

Durante l’incontro, il pubblico sarà invitato a entrare in un Concerto Sensoriale: un tempo sospeso, a occhi aperti o chiusi, dove l’ascolto diventa casa e ogni senso trova il proprio modo di parlare. Qui la poesia non si legge soltanto, ma si respira, si tocca, si riconosce. Al termine del rito, Cara prenderà forma come oggetto da portare con sé: un piccolo talismano di carta che si dispiega come un respiro lungo, custodendo parole di tenerezza, libertà e coraggio.

Il progetto è curato da Poesia in Azione, movimento che lavora per portare la parola poetica nella vita quotidiana, facendola abitare gesti, luoghi e relazioni. Con Cristina Carlà partecipano Silvana Kuhtz, Enrica Montrone e Marcella Signorile, in una composizione corale che restituisce alla poesia la sua dimensione rituale e condivisa.

Con questo ultimo incontro si chiude la rassegna Canta, mio cuore, i giardini che non sai, nata dal desiderio di offrire alla comunità un tempo di tregua e di profondità, un varco nel mese di dicembre in cui la poesia diventa soglia, attraversamento, possibilità di ascolto.

Anche questo evento rientra nell’ampia programmazione attivata da Regione Puglia – Polo Bibliomuseale di Brindisi, Provincia di Brindisi, Puglia Culture e Santa Teresa S.p.A.

La rassegna si svolge negli spazi del Mediaporto – Biblioteca di Brindisi.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.