Venerdì 20 Marzo, alle ore 17, presso Casa di Quartiere Minimus – Bastioni Carlo V (Bastione di Porta Mesagne) – Via Bastioni San Giorgio, 64 Brindisi, presentazione della silloge:

“CINQUE MINUTI DI ORDINARIA POESIA” di Barbara Del Piano, laureata in Giurisprudenza, esercita la professione forense ed è docente di diritto nella Scuola Secondaria di secondo grado.

A dialogare con l’autrice Giulia Cesaria, scrittrice e operatrice culturale.

“La Poesia è tutt’altro che ordinaria, la poesia è straordinaria” dice la bravissima autrice.

Leggendo i suoi versi non si può non ammirare la sua delicata sensibilità, ogni parola è un suono, ogni sillaba armonia, tra le note stonate della vita.

Durante la conversazione, l’illustratrice del testo, Daniela Cecere, eseguirà un live painting.

Una serata per vivere, insieme, la magia della poesia, tra le sfumature dell’arte pittorica.

La cittadinanza è invitata.