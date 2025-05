Fervono i preparativi per “JOB DAY – Turismo, marketing e iniziative d’impresa”, l’iniziativa dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore turistico, alberghiero e ristorativo di ARPAL Puglia Ambito Territoriale di Brindisi.

L’evento si svolgerà venerdì 30 Maggio 2025 presso l’Auditorium del Castello Normanno Svevo di Mesagne, in viale Castello n. 5, dalle ore 09:30 alle ore 12:00.

L’evento, patrocinato dal Comune di Mesagne, vedrà la presenza dell’Hub di Brindisi del Progetto Rete, di Confindustria Brindisi, delle associazioni di categoria Confesercenti, Assohotel, Consorzio Albergatori Carovigno, Federalberghi e di numerose aziende operanti nel comparto turistico territoriale.

Durante l’evento, dalle 10:00 alle 11:00, l’Hub di Brindisi del Progetto Rete, la sede pugliese del progetto promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e Confindustria Brindisi presenteranno il seminario “Se volessi fare impresa nel settore turistico”, rivolto a tutti i cittadini interessati ad avviare una propria attività imprenditoriale.

Sarà presente un corner con gli operatori di EURES, la rete europea del lavoro transfrontaliero, con numerose opportunità di lavoro in tutto il territorio comunitario.

Il job day, attraverso lo strumento dei colloqui conoscitivi, rappresenta un importante momento di confronto con le aziende del territorio e un’opportunità di nuovi sbocchi occupazionali.

In tale occasione le aziende promuoveranno le offerte di lavoro, raccogliendo le candidature ed effettuando colloqui anche con il supporto degli operatori dei Centri per l’Impiego di Brindisi che saranno a disposizione degli utenti.

Si consiglia di partecipare all’evento muniti di più copie del curriculum.

L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018 e ha come obiettivo prioritario la più ampia inclusione nel mondo del lavoro. Gestisce i Centri per l’impiego; favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in sinergia con imprese e privati accreditati; promuove l’integrazione delle persone con disabilità e fragilità; supporta l’osservatorio del mercato del lavoro; collabora alla programmazione dell’offerta formativa rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali.

www.arpal.regione.puglia.it

