Il Circolo di Fasano del Partito Democratico esprime le più vive congratulazioni al Consigliere Provinciale Giuseppe Ventrella per la prestigiosa nomina a Vice Presidente della Provincia.

Si tratta di un riconoscimento importante, frutto di un percorso politico e amministrativo condotto con dedizione, competenza e profondo senso delle istituzioni. La nomina rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un segnale tangibile della crescita di una classe dirigente locale capace, radicata nel territorio e orientata al bene comune.

Il ruolo di Vice Presidente della Provincia riveste un valore strategico per lo sviluppo dell’intera comunità, e siamo certi che Giuseppe saprà interpretarlo con responsabilità, visione e spirito di servizio.

A lui vanno i nostri auguri di buon lavoro, con l’auspicio che questa nuova responsabilità possa tradursi in opportunità concrete per Fasano e per l’intera area provinciale.

Gli iscritti e i consiglieri del PD Fasano