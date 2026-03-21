Si è concluso presso il Centro di Formazione Territoriale annesso al Comando VVF di Brindisi, dopo 3 settimane di duro lavoro, il Corso Nazionale SAF Basico (Speleo Alpino Fluviale) destinato agli allievi Vigili del Fuoco in prova del 101° Corso VVF, provenienti dalle province di Brindisi, Lecce, Taranto.

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Il percorso formativo intensivo ha permesso il raggiungimento di un livello operativo fondamentale per il lavoro dei vigili del fuoco che consente di operare in tutti gli scenari in quota e negli ambienti “confinati” mediante l’impiego di tecniche di derivazione alpinistica e speleologica, tutto con un’attenzione particolare agli aspetti della sicurezza degli operatori secondo i dettami del D. Lgs. n. 81/2008.

Con il corso di formazione, i Vigili del Fuoco hanno conseguito l’abilitazione all’uso di tecniche SAF che consentirà loro di operare in quota, vincolati alle funi dopo che saranno assegnati ai vari comandi dei VVF d’Italia.