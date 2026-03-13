Una serata dedicata alla musica d’autore e alla poesia in un formato intimo, pensato per creare un dialogo diretto tra artista e pubblico. È quella in programma sabato 14 marzo alle 21.30 a Villa Castelli, dove l’Associazione culturale Laboratorio Collettivo ospiterà il cantautore Amerigo Verardi per un evento speciale tra concerto e reading.

L’artista porterà sul palco un live acustico e minimale, alternando alcune delle sue canzoni più significative a letture tratte dal suo ultimo libro di poesie. Un format essenziale che punta sull’atmosfera raccolta e sull’ascolto, lasciando spazio alle parole e alle melodie che da anni caratterizzano il percorso creativo di Verardi.

L’iniziativa si rivolge agli appassionati di musica d’autore e letteratura, offrendo un’esperienza dal vivo in cui la dimensione musicale si intreccia con quella poetica. L’obiettivo è creare un contesto capace di valorizzare la relazione tra artista e pubblico, in un ambiente raccolto e partecipato.

Amerigo Verardi, cantautore e produttore fra i più originali ed influenti nella storia dell’underground italiano, torna alle radici proponendosi in solo: un live acustico e minimale con una carrellata di straordinarie canzoni scritte nell’arco di quattro decenni, alternate a letture di poesie tratte dal suo ultimo libro “Il semplice automatismo dei desideri”.

“solo” tour 2025/26

Il concerto di Amerigo Verardi offre una versione minimalista (chitarra acustica, voce) di alcune canzoni del suo vasto repertorio da solista e in gruppo (Lula, Allison Run, Lotus, Verardi/Ancona, Maverick Persona), alternate a letture tratte dai suoi libri di poesia. Con questa formula diviene ancora più affascinante l’incontro con il talento del musicista pugliese: la speciale alchimia sonora che oscilla in un originalissimo mix fra linguaggi rock, pop, folk, etnici e psichedelici, viene arricchita dallo spirito visionario della sua scrittura in versi.

Nella sua nuova raccolta di poesie edita da Collettiva Edizioni, “Il semplice automatismo dei desideri”, Verardi ci consegna un grande flusso di coscienza attraverso il quale espone sullo stesso piano le storie personali, la denuncia sociale, la brutalità delle guerre, le contraddizioni delle religioni, le altezze e le miserie dell’umano.

Amerigo Verardi – Mini biografia

Amerigo Verardi (Brindisi, 9 settembre 1965) vanta una carriera pluridecennale come musicista e autore di canzoni, iniziata a soli vent’anni come leader degli Allison Run, band di culto apprezzata in tutta Italia e persino in Inghilterra. Successivamente fonda i Lula, il cui album “Da dentro” viene inserito dalla rivista specializzata Il Mucchio Selvaggio tra i cento migliori dischi rock italiani di sempre. Con lo pseudonimo Lotus pubblica il singolo “Io sono il re”, che entra nella Top 40.

Nel corso della sua carriera riceve numerosi riconoscimenti nell’ambito della musica indipendente – tra cui il Premio MEI come miglior produttore artistico nel 2004 – e collabora con alcuni dei nomi più importanti della scena rock italiana e internazionale, tra cui Carmen Consoli, Manuel Agnelli, Baustelle, Natalie Merchant, Federico Fiumani e Virginiana Miller.

Grandi consensi di critica accompagnano i suoi più recenti album solisti, “Hippie dixit” e “Un sogno di Maila”, mentre nel 2021 si aggiudica il Premio MEI-PIMI come Miglior artista indipendente. Nel 2025 pubblica il singolo dalle forti tinte politiche “Matteotti di nome”. Come scrittore ha firmato due raccolte di poesie: “Scherzi. Improvvisi. Notturni.” (Brundisium.net Editore, 2016) e “Il semplice automatismo dei

desideri” (Collettiva Edizioni, 2025).

Associazione Culturale Laboratorio Collettivo

via Puccini, 1 – Villa Castelli (BR)